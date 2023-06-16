年齡只是個數字？葡萄藤樹齡愈老，葡萄酒質素愈高？

近年經常聽到有一句話：「年齡只不過是數字」，意味的是我們即使老去，只要保持身心年輕，不讓年紀限制發展，那已經是突破。當人類們致力找尋不老生活配方，好讓我們都可以抗衰老，繼續過精彩人生時，品嘗葡萄酒之士倒是經常留意年齡／時間這回事，例如了葡萄酒本身的年齡，這個看年份已經相當清楚。另外其他的有關歲月長短的，還包括酒莊歷史、陳年多久、葡萄園開闢時間和葡萄藤蔓歲數。

對於普羅大眾來說，莊園和葡萄園建立時間是歷史背景之一，知道了莊主當年如何開創葡萄耕作和釀酒事業，更理解酒莊成立理念，品嘗葡萄酒時，心理上也許會更享受。在此課題上，有過百年開業歷史的酒莊產品，味道未必比新創立酒莊品牌的出色。相反，葡萄藤樹齡和陳年時間，對於葡萄酒的質素及風格，則有較大的關連，其中的葡萄藤歲數更是愛酒之人非常關心的資訊。

關於葡萄藤年歲跟酒質的關係，傳統的籠統行內說法，就是葡萄藤樹齡愈老，產量愈低，果汁會較濃郁，質素也相對較高。很多莊園負責人都愛強調，指出因為葡萄藤的根會隨著時光發展，建成一個深入泥土的根源系統王國，藤蔓的健康活力更見穩固，有助產出優秀的果實，果汁發酵成酒後更能散發平衡、優雅又濃郁風味，可是葡萄果粒體積一般會細小，產量亦會較少云云。然而，假如再深入探討，會發現其實業內在樹齡對酒質影響的研究不算多，市場上亦有不少樹齡高酒質卻只是一般般的葡萄酒產品。另外，行內亦早有聲音，質疑產量高低跟葡萄酒質素並無直接掛鉤，尤其因為葡萄藤蔓產量可以藉由多項因素干預，例如剪藤枝、樹葉、灌溉等。

根據四年前由專家Dylan Gregg所撰寫的博士論文內容，經反覆研究多個切拉子（Shiraz）葡萄園內樹藤，認為單獨把葡萄藤樹齡單獨剔出討論其對酒質的影響會過於以偏概全，而論文中研究的老樹齡植物活力不比年輕的遜色之餘，產量還要比年輕樹藤較高，跟常見講法背道而馳。然而，研究中的老樹切拉子葡萄及成酒風味表現，比年輕的更貫徹穩定；而整體的果香、顏色、丹寧及酚，老樹的出品比年青的都較低。

既然莊園樹藤的老幼並非酒質的直接因素，下次大家知道了杯中物來自的莊園葡萄樹齡後，品酒還是要確切地嘗，體驗「年齡只是個數字」的真理！