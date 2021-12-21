聖誕新年前後，找個藉口來一頓異國風素菜！烤南瓜、忌廉咖喱芝士、Masala Tea焦香Cheese Cake，大碟小碟開心Share！

雖然愈來愈喜歡素食，但從來沒有刻意在初一、十五或者星期一吃素。通常，會因為連續幾天大魚大肉過後，便來一餐素。而踏進年尾，做冬、聖誕派對、團年飯、春茗，直到情人節，應該可以無間斷飲飽食醉。現在來一頓素，最合時。剛好中環Ovolo集團的素食餐廳酒吧翻新重開，是時候到訪。

由皇后大道中經雲咸街或者德己立街來到扶手電梯，我覺得已經像做了個gym，是健康一天的開始。從扶手電梯旁的入口進入VEDA，發覺餐廳真的改頭換面。以往餐廳酒吧只有一層，坐位不多，屬於的骰小店。現在VEDA由下層伸延至上層的酒店大堂和lounge位置，空間感大增。坐下來，雙腿舒緩下來，雙眼也舒坦。

VEDA翻新重開後，樓下的酒吧位置於白晝會成為bakery shop，到晚上才變回酒吧。酒店本來的reception位置，現在成為小酒吧。牆身換上線條簡潔的牆紙，保留了英女皇吹波波掛畫，加上木地板、木桌和木椅，與中上環一帶畫廊的現代藝術感聯繫上。最喜歡落地玻璃加上經典黑窗框的設計，窗外亞畢諾道沒有中環馬路的吵鬧，加上大館一隅的景色，帶有歐洲藝文區的氣息。而窗內，就像蘊藏大量知識寶庫的圖書館。所以，VEDA駐場調酒師Art Fatkullin以圖書館為靈感，設計了一系列全新的雞尾酒酒單。

先恭喜來自俄羅斯聖彼得堡的Art Fatkullin，奪得2021年帝亞歐世界級香港及澳門區年度調酒大師名譽。Art與客人介紹雞尾酒時，臉上擁有帥氣、語氣充滿熱誠，而且主意多多，VEDA的雞尾酒單便是由他和市場部同事一起設計。全新的雞尾酒單放在猶如古董的寶盒當中，像一張張圖書搜尋卡一樣。每張卡片印有雞尾酒的名稱、用料、外型圖案、價錢和tasting notes等資料外，還有雞尾酒的相關學問和每款雞尾酒的歷史背景，製作用心。

Art推介我先來一杯被稱為「美國首杯研製雞尾酒」的The Sazerac，「第一口可能會覺得有點烈，然後會慢慢嘗到當中煙燻的醇影，然後便會愛上它。最好呷一口酒、吃一口車厘子。The Sazerac雖然細細杯，但當中包含了很多細微而缺一不可的步驟，值得細味品嘗。」The Sazerac的第一口有點像Old Fashioned，濃烈當中沒有過份的甜味；第二口，smoky的香氣細膩柔和，酒香平衡，濃香不嗆。就這一杯，我已決定要回來happy hour。

另一杯The Third Cycle History更展現了環保概念，因為廚房會用剩一些Piquillo辣椒，Art便用來浸伏特加，辣椒皮更做成迷你紙飛機的形狀，用作garnish點綴，也可吃掉。雞尾酒微辣辛香，有savoury的利口韻味，為伏特加注入層次。兩杯雞尾酒，嘗得出Art的風格細膩優雅，注重功夫細節和口味平衡，正是國際級大師風範。

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