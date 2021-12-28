坐味蕾時光機，夜遊西班牙Tapas Bar！香噴噴龍蝦飯、蒜香紅蝦、軟腍八爪魚、松露牛臉珠！久遺了的馬德里小館風情

中環蘇豪歌賦街原先agnès b. CAFÉ的位置，最近已變成西班牙小酒館Chueca，不再「靜蠅蠅」，無論在午市、歡樂時光和晚市也坐滿人。Chueca請來灣仔著名的西班牙餐廳Optimist的前總廚Chef Jordi Valles主理，喜歡他廚藝的朋友早已與我約了又約，終於在上星期訂到枱。

可以坐大約五十人的小店十分配襯歌賦街旺中帶靜的氣氛，室內以天藍、淺木和白色作主調，加上雲石吧枱，感覺舒適。最喜歡靠近街道的一排高枱位置，坐在可靠背的高椅上，雙腿放鬆，就像置身西班牙小巷當中的tapas酒館，輕鬆寫意。餐廳裝修設計由Design East的Yuki Yasukagawa操刀，這位中日混血設計師曾為多間米芝蓮餐廳進行室內設計，於Chueca將日式簡約融入歐陸色彩的同時，也流露出ladies最愛的高雅格調。

Chueca是馬德里內的一個城區，區內滿街滿巷都是tapas bar。比起Paella，西班牙人更認同tapas是他們的代表性美食。Tapas可說代表了西班牙人享受生活的態度，當地人兩、三點才吃午餐，下班後仍未肚餓，會與朋友相約到tapas bar喝酒聊天歎小吃，到九點才回家吃飯，或者乾脆來個tapas bar hopping night，每間tapas bar吃兩道小吃，與更多朋友見面。

雖然我沒去過馬德里的Chueca，但去到西班牙旅遊，有點像在日本，隨便走進一間小店，也不會令人失望，中伏率非常低。翻找資料搜看Chueca的網上圖片，一張張陽光古城的圖片，又讓人想起在西班牙一日五餐狂掃美食的日子。

Chef Jordi曾於巴塞隆納米芝蓮一星餐廳Sauc Restaurant任職副總廚和五星酒店Hotel OMN的行政總廚，後來在北京和布吉多間知名食府掌廚，來港後於Aqua Group及Pirata Group擔任行政總廚。掌廚過多間餐廳，Chef Jordi最想帶到香港的，還是最能代表西班牙人生活態度的tapas bar。

Chueca走地道正宗tapas bar形式，小店自由度高，Cheuca的餐牌上，全是Chef Jordi和同鄉老闆最愛的西班牙小吃。餐牌有兩版約三十款菜式，大部分都是tapas式小碟，兩個人也至少可以品嘗至少五、六款。先來些small bites，吞拿魚牛油果他他Tuna Tartare是Chef Jordi的得意之作，薄脆餅皮之上的吞拿魚粒軟嫩，牛油果細滑，一脆一軟一滑的口感，層次對比豐富。吞拿魚看來添了恰到的日式醬油，滲出高質刺身的鮮甜和魚油甘潤，牛油果清香不嗆，一口可吃下的小吃，有大大滿足感。

可樂餅Croquetas是tapas bar必備小吃，Chueca除了經典的火腿可樂餅，還有素版的香菌可樂餅Croquetas de Boletus ConTrufa。炸得香脆而薄身的可樂餅內，有熱辣辣的菇菌蓉，加上黑松露片，入口一刻，森林原始菇香馥郁在口腔中怒放，極之香口迷人。另一經典小吃西班牙辣肉腸烤三文治Sobrasada Bikini，麵包烤得剛好帶脆，當中的辣肉腸微辣濃香，

Chueca的餐牌上竟然有Canelón！在西班牙，如果餐桌上出現Canelón，就代表聖誕節到了。Canelón即西班牙麵卷，以千層麵的闊麵捲起餡料做成麵卷。有說Canelón源於加泰羅尼亞燉肉（Escudella i carn d'olla），燉肉後的隔日，當地人會用完全吸收湯汁的隔夜燉肉做成麵卷，後來麵卷的受歡迎程度遠高於燉肉，於是成為最經典的慶節美食。

Chueca的Canelón全年供應，可見Jordi和老闆也童心未泯。Chef's Canelón的餡料有牛肝菌和松露，淋上濃稠的貝夏媚白汁，闊麵薄身柔軟加上creamy，把舌頭也融化。白汁沒有過份濃厚的忌廉味，味淡微甜，突出麵卷內的菇菌鮮香。軟綿綿、香噴噴，西班牙代代相傳的家庭應節美食，美味當中還有份窩心。

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