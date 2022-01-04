隱藏在大押中的富豪大宅！懷舊菜創新配搭：龍蝦湯配野生花竹蝦、脆皮乳鴿配茶燻鴿蛋、爆炸糖咕嚕肉

說過「Merry Christmas & Happy New Year！」，拆過禮物，又是時候計劃農曆新年與家人團年地點。今年農曆新年算是來得早，西曆2月1日便踏入虎年，現在是時候訂枱，我已經有心水！灣仔的和昌大押在多年前改裝為餐廳酒吧，一直主打西餐。這幢有百年歷史的四層唐樓，最近再次翻新，成為粵菜廳和昌飯店。和昌大押印證香港的建築和當舖歷史之餘，現在還承傳粵菜的經典，100%的協調感，加上電車的叮叮聲，更有時光倒流的味道。

和昌飯店佔據建築物的一、二樓，坐升降機來到一樓，經過走廊時，還沒留意裝修的變化。其實只要夠細心，或以往經常去The Pawn，首先便會發覺升降機內鏡面上，多了猶如紅色花朵的圖案。另外，走廊兩旁也換上了優雅的牆紙。當腳步來到餐廳，真的眼前一亮，忍不住要把手機拿出來打卡了！飯店的牆紙圖案精細，栩栩如生的繁花彩鳥，將鳥語花香的庭園氣息帶進室內。絲絨梳化座椅配搭木桌、古董般的陶瓷花瓶和餐具，充滿中西合璧富豪大宅客飯廳的貴氣。而露台的格仔地磚，繼續令人想起粵語長片的中芳芳和寶珠。

至於二樓，設有四間可坐5至22人的包廂，設有中式圓桌。每間包廂也有私人露台，而且牆紙、家具和餐具也襯了色，可見空間設計的講究度。兩層風格統一、格局有別，主打的菜式也不一樣。一樓提供單點餐單，主要歎即點即製的精緻手工點心、明爐燒烤、粉麵飯、茗茶和雞尾酒等；而二樓提供套餐，可以一次過品嘗到大廚的傳統手工粵菜。

古蹟建築、懷舊粵菜，廚房班底卻十分年輕。點心大廚孫家榮Eric、粵菜總廚葉振文Edmond，都只八十後，為廚房注入活力。年輕，卻經驗豐富。Edmond入廚已近二十年，曾於六國酒店擔任副總廚，亦於上環新派中菜廳「永」掌廚。另外，他於「2017世界粵菜廚皇大賽」奪得海鮮組金獎、2018年「第12屆亞洲名廚精英薈上海站」奪得團隊金獎及個人生品獎，還獲世界粵菜廚皇協會（香港分會）委任為會董。

而且談話之間，除感受到他們對粵菜的熱誠外，還發覺他們對烹調有份擇善固執。食材不時不食，菜式跟時令轉換；用上乘材料，陳皮要用25年貨。而對兩位師傅最大欣賞，是以採用本地食材帶出最原始懷舊風味，用情懷打動味蕾。當坊間跟著大趨勢以西班牙黑毛豬製作叉燒時，Edmond堅持採用本地豬，做出老店的味道。「好像豉汁蒸鯧魚，很多客人問我為甚麼不改用東星斑，感覺矜貴些又可以賣貴些。可是豉汁的香氣較搶，會奪去斑類的鮮味，配上鯧魚可說是天作之合。我選擇鯧魚中最高級別的鷹鯧，那便又傳統又高貴。」從小到大，味薔回憶都是豉汁配鯧魚，若搭上其他魚，又真的好像格格不入。經典菜式留下來的選材秘訣，總有其不敗的道理原因。

下一頁：和昌飯店茗茶、點心、精彩粵菜