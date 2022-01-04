Travel & Dining
Yan Can Taste
travel Food Map wine Recipe

04/01/2022

隱藏在大押中的富豪大宅！懷舊菜創新配搭：龍蝦湯配野生花竹蝦、脆皮乳鴿配茶燻鴿蛋、爆炸糖咕嚕肉

#美食地圖 #農曆新年 #雞尾酒 #中菜 #Food Map #灣仔 #美食 #點心 #燉湯 #團年飯 #粵菜 #古蹟 #團年 #叉燒 #咕嚕肉 #炭燒 #乳鴿 #和昌飯店 #和昌大押 #懷舊粵菜 #陳年大紅柑普洱 #有機沉香茶 #檸香叉燒酥 #羊肚菌燉螺頭 #鴿蛋 #松茸白菜 #咖啡蛋撻 #公利蔗汁 #2022CNY
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Yan Chung

    Yan Chung

    天生愛吃愛玩，於報章雜誌從事飲食、旅遊記者及編輯多年，感恩至今仍可繼續用文字分享體驗！

    Instagram

    Facebook

    逢周二刊出

    Yan Can Taste

Photo: 由作者提供

　　說過「Merry Christmas & Happy New Year！」，拆過禮物，又是時候計劃農曆新年與家人團年地點。今年農曆新年算是來得早，西曆2月1日便踏入虎年，現在是時候訂枱，我已經有心水！灣仔的和昌大押在多年前改裝為餐廳酒吧，一直主打西餐。這幢有百年歷史的四層唐樓，最近再次翻新，成為粵菜廳和昌飯店。和昌大押印證香港的建築和當舖歷史之餘，現在還承傳粵菜的經典，100%的協調感，加上電車的叮叮聲，更有時光倒流的味道。

 

和昌大押多年前改裝後，成為西餐廳多年，最近終於改裝成粵菜館，由內而外承傳香港經典。

和昌大押露台外的風景，加上濾鏡，甚麼時候也有份香港味道。

 

　　和昌飯店佔據建築物的一、二樓，坐升降機來到一樓，經過走廊時，還沒留意裝修的變化。其實只要夠細心，或以往經常去The Pawn，首先便會發覺升降機內鏡面上，多了猶如紅色花朵的圖案。另外，走廊兩旁也換上了優雅的牆紙。當腳步來到餐廳，真的眼前一亮，忍不住要把手機拿出來打卡了！飯店的牆紙圖案精細，栩栩如生的繁花彩鳥，將鳥語花香的庭園氣息帶進室內。絲絨梳化座椅配搭木桌、古董般的陶瓷花瓶和餐具，充滿中西合璧富豪大宅客飯廳的貴氣。而露台的格仔地磚，繼續令人想起粵語長片的中芳芳和寶珠。

 

升降機的鏡面上換上新圖案

圖案精細的牆紙，將鳥語花香帶進室內。

絲絨家具和精緻擺設，充滿富家大宅的貴氣。

酒吧也換上新裝，比以往更加華麗。

一樓的半開放式廚房，中菜廳少有，令客人食得更安心。

令人想起芳芳和寶珠的露台

 

　　至於二樓，設有四間可坐5至22人的包廂，設有中式圓桌。每間包廂也有私人露台，而且牆紙、家具和餐具也襯了色，可見空間設計的講究度。兩層風格統一、格局有別，主打的菜式也不一樣。一樓提供單點餐單，主要歎即點即製的精緻手工點心、明爐燒烤、粉麵飯、茗茶和雞尾酒等；而二樓提供套餐，可以一次過品嘗到大廚的傳統手工粵菜。

 

二樓有四間包廂，每間的牆紙、家具和餐具也襯了色，設計用心。

 

　　古蹟建築、懷舊粵菜，廚房班底卻十分年輕。點心大廚孫家榮Eric、粵菜總廚葉振文Edmond，都只八十後，為廚房注入活力。年輕，卻經驗豐富。Edmond入廚已近二十年，曾於六國酒店擔任副總廚，亦於上環新派中菜廳「永」掌廚。另外，他於「2017世界粵菜廚皇大賽」奪得海鮮組金獎、2018年「第12屆亞洲名廚精英薈上海站」奪得團隊金獎及個人生品獎，還獲世界粵菜廚皇協會（香港分會）委任為會董。

 

　　而且談話之間，除感受到他們對粵菜的熱誠外，還發覺他們對烹調有份擇善固執。食材不時不食，菜式跟時令轉換；用上乘材料，陳皮要用25年貨。而對兩位師傅最大欣賞，是以採用本地食材帶出最原始懷舊風味，用情懷打動味蕾。當坊間跟著大趨勢以西班牙黑毛豬製作叉燒時，Edmond堅持採用本地豬，做出老店的味道。「好像豉汁蒸鯧魚，很多客人問我為甚麼不改用東星斑，感覺矜貴些又可以賣貴些。可是豉汁的香氣較搶，會奪去斑類的鮮味，配上鯧魚可說是天作之合。我選擇鯧魚中最高級別的鷹鯧，那便又傳統又高貴。」從小到大，味薔回憶都是豉汁配鯧魚，若搭上其他魚，又真的好像格格不入。經典菜式留下來的選材秘訣，總有其不敗的道理原因。

 

Chef Eric孫家榮為點心大廚，將傳統點心注入新意，出品水準。

Chef Edmond葉振文屬於八十後，但有份老師傅的擇善固執，即使老菜新做，也重於烹調出經典風味。

 

下一頁：和昌飯店茗茶、點心、精彩粵菜

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應
更多Yan Can Taste文章

You May Also Like

#美食地圖 #農曆新年 #雞尾酒 #中菜 #Food Map #灣仔 #美食 #點心 #燉湯 #團年飯 #粵菜 #古蹟 #團年 #叉燒 #咕嚕肉 #炭燒 #乳鴿 #和昌飯店 #和昌大押 #懷舊粵菜 #陳年大紅柑普洱 #有機沉香茶 #檸香叉燒酥 #羊肚菌燉螺頭 #鴿蛋 #松茸白菜 #咖啡蛋撻 #公利蔗汁 #2022CNY
More on Travel & Dining

Travel & Dining Columnists

More
放大顯示
ArtInvest

Let's Chill!
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
travelFood MapwineRecipe
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【全港獨家】etnet 新增「MSCI指數」

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk