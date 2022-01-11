百般米芝蓮廚藝集一身！於法國山城大宅品嘗手工鵝肝雞蛋奶凍、大閘蟹海膽扁麵、和牛肩胛他他、金目鯛馬賽魚湯（午市有供應）

與Maison Es的主廚兼老闆Esther Sham（沈依紅）認識了十多年，還因工作關係，與她一起同遊過上海、法國巴黎和南法小鎮。Maison Es在2015年開業，位於星街的斜巷上，葉綠色的門口，加上白色單車和花卉，就像法國山城鵝卵石旁的店舖一樣，溫馨浪漫。輕輕把門推開，以為自己踏入歐洲年輕富豪的大宅。餐廳面積有二千三百呎，靠近入口的橢圓形酒吧流露古典格調，「客廳」的絲絨梳化帶出華麗感，牆身的拱形鏡面猶如宮殿面向花園的大窗，還有Esther於歐洲親自搜羅回來的精品擺設，大宅主人的品味不言而喻！

Esther修讀藝術系畢業，開設首間私房餐廳前，她是一位模特兒。家境不錯，又長得漂亮，人生勝利組，看來不須付出太多努力？絕對錯誤！我看見Esther為廚藝生涯注入大量心血、汗水和毅力。Esther於上海家庭長大，媽媽煮得一手好菜，加上因模特兒工作周遊列國嘗盡各地美味，累積對烹調創作的經驗。在2008年開設自己首間私房菜餐廳Ta Pantry前，她先到香港三星米芝蓮餐廳L'Atelier de Joël Robuchon當學徒紮穩根基。Ta Pantry的水準和Esther的實力很快已被食客肯定，招牌菜鵝肝雲吞，我到現在還記得那份細滑甘腴的驚喜。但Esther為進一步提升烹飪技巧，每日下午到晚上親力親為一腳踢經營私房菜的同時，仍堅持每朝早到Amber跟隨名廚Richard Ekkebus學藝。

還記得十多年前，只要是曾經前往法國巴黎藍帶學院修讀烹調回港，便可以掀起飲食界話題。可是Esther卻有自己一套想法，不屑跟風，也認為靠熱誠勤力得到的實戰經驗，比付出高昂學費得到的證書更具說服力。所以，2011年的夏天，便遠赴法國兩個多月，於巴黎二星米芝蓮餐廳Relais Louis XIII和南法小鎮蒙彼利埃(Montpellier)的三星米芝蓮餐廳Le Jardin des Sens，分別跟兩間餐廳的星級大廚Manue Martinez和雙胞胎主廚Jacques及Laurent Pourcel交流。當時，我便因工作前往法國採訪Esther的交流過程，當然，順道一起遊玩吃喝。

Esther在交流期間表現出對廚房的熱誠，除了全神貫注烹調，連清洗廚具和廚房也十分認真。將廚房當成自己的寶物，打理得閃閃發光，才能更加享受烹調的過程。Esther在法國不單取得大量靈感、令廚藝更加精湛、認定自己烹調風格，還將法國人經營高級餐飲的文化帶回來香港。幸好，不包括法國大廚的脾氣。追求完美，回港後四年終於打造出Maison Es。

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