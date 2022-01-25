師承見城Omakase Early Dinner：師承見城，北海道鯊鰈魚、淡路島針魚、大拖羅最肥蛇腹位， 全程感受魚油脂香！

本來已經為情人節訂枱而苦惱的男士，現在可能更加徬徨，夢想中的candle night dinner有可能取消。與其在未知中擔心會被女友扣分，不如穩陣些，先來一頓early dinner，不怕浪漫落空。不得不讚香港食肆的變通能力，名店鮨燐極速因應政府防疫禁止晚上六點後堂食的措施，推出下午三時至六時的「早晚餐( アーリーディナー)」，無阻女神品嘗Omakase向朋友曬幸福，世事如何變幻，她也可繼續和你幻想一起前往的東京之旅。

鮨燐的上環本店在2019年開幕，背後投資班底為80後，難怪能夠跟貼時勢。掌廚的立師傅同樣年輕，功架與手藝卻有老師傳的穩實。立師傅跟隨香港第一代鮨店日本大師見城俊二達八年時間，紅褲仔出身，單是學洗米也用了一年時間。因為手勢太粗會斷米，手勢太柔洗不淨。尊重日本一絲不拘的文化，知道個步驟每個食材以至溫度濕度，也是差之毫釐謬之千里，為鮨燐擔大旗，也不容有些微偏差。

立師傅早已有不少擁躉，上環店開幕即使遇上社會運動、疫情，以及大量競爭對手出現，午市也長期滿座之餘，去年更於尖沙咀高級食廈H Zentre開設分店，證明實力非凡。這次，我便來到尖沙咀店品嚐鮨燐最新推出的early dinner。

尖沙咀店的一間大廳和兩間包廂也設有壽司吧枱，無論選擇大廳或包廂，也可面對面欣賞壽司師傅手藝。尖沙咀店與上環店一樣，以和式木系風格裝演，當中擺放傳統日本工藝品作裝飾，富有日本高級溫泉旅館的古典和高雅。新店除了有立師傅長期坐鎮外，還有峰師傅一起主理。

早晚餐每位$980，包括前菜、5件刺身、6貫壽司、1款和食、湯物和甜品。明知Omakase十分豐富，習慣睡到日上三竿的我，跳過早餐之餘也跳過午餐，味蕾準備全心全意品嘗師傅的手勢。先來的沙律清爽清甜，茶碗蒸細滑富蛋香，簡簡單單不複雜，為接著來的一連串精彩作準備。

師承見城師傅，鮨燐的師傅主打關東壽司，食材以新鮮為大前提，甚少採用熟成處理。比起以長時間等待魚肉釋出魚油，師傅更喜歡以拿捏精準的火炙迫出油份，增加刺身的旨味。第一款刺身為北海道鯊鰈魚，鯊鰈魚的魚皮像鯊魚般粗糙，魚肉比起一般鮫鰈魚/右口魚更爽身爽脆，魚香較淡，油脂卻十分豐富，可說是最佳的第一道刺身。師傅將鯊鰈魚切薄片，捲起火炙過的魚裙邊，加上脆嫩的芽蔥，魚油甘香伴隨清爽，喜出望外。

峰師傅非常細心介紹每道菜，而且有問必答，態度友善，完全無須懷疑他對每款食材的熟悉度和尊業度。北海道厚岸真蠔正籍肥美當造時，口感清爽，蠔味和海水鹹味沒有過份霸氣，屬於清麗鮮美型。加上土佐醋啫喱，更加有日本北海岸的清爽。真蠔的鮮甜在舌上愈食愈出，餘韻適可而止，不怕影響品嘗下道菜。

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