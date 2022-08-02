中環超難訂人氣居酒屋！酥炸薯絲琵琶蝦、全隻三黃雞西班牙燴飯、芝士鯖魚刺身，西日風口味創意澎湃

中環歌賦街的CENSU開了大概一年，去年剛開業，已是一位難求。後來晚市禁堂食，CENSU曾推出早午餐及開放午市。不過，我還是想晚上來訪，感受居酒屋的氣氛。全港晚市於數月前重新啟動後，CENSU可以再次實行最初的營業模式，星期一至六只開放晚市，星期日休息。廚房班底們於早上開始處理食材，在晚上以最佳狀態施展廚藝，像fine dining廚房一樣。而我的友人也終於預訂到CENSU，期待已久的晚餐，沒令人失望！

準時傍晚六點來到CENSU門口，於十足京都小店的門外打了幾張卡，不過幾分鐘時間，推門進去時，已發覺場內坐滿人。大家也十分準時，因為CENSU實在太受歡迎，晚市分6pm和8pm兩個時段，兩小時用餐時間，一分鐘也不想浪費。所以，在我打卡的時候，友人已急不及待點了菜式。

是日菜式，交給朋友挑選，我先以眼睛享受CENSU的室內設計。可坐40人的餐廳由東京Trunk Hotel設計團隊——富士山建築師工作室(Mount Fuji Architects)操刀，以簡約的灰色牆身、原石地板、胡桃原木餐桌，以及傳統日本房屋樑木作主調，加上日本陶藝藝術家WAKA Artisans的作品點綴，充滿日本建築的侘寂之美。設計靈感原來來自日籍廚師佐藤順(Shun Sato)於日本仙台市的外婆家，質樸而溫馨，低調當中滲透故事細節。

不用太嚴肅，雖然CENSU裝修帶點茶室的襌味，但配合忙碌的開放式廚房、親切的員工和輕快的音樂，充滿居酒屋無拘無束的寫意。七嘴八舌吐苦水、聊八卦、細聲講大聲笑，放下城市中的沉重。而且，佐藤順師傅就是想給客人家的感覺。

佐藤順(Shun Sato)曾掌舵多間著名食肆，包括日系型格居酒屋Fukuro、口利福、Belon和Armani/Aqua等。他擅於運用時令當造的日本食材，加上歐陸的烹調技巧和擺盤造型，創出充滿個性風格的料理。

餐廳上菜時間節奏控制得不錯，呷了一口雞尾酒，第一道菜便上枱。生牛肉他他十分精緻，以香烘北海道牛奶多士代替傳統法式餅乾，牛肉他他以加入了清酒調製的有馬山椒醬油醃製，還灑上粒粒金黃蛋碎。上層牛肉軟嫩，鮮香微辣，下層多士軟綿，淡淡烘烤香氣，極滋味！

下一頁：更多精彩菜式—巴馬臣芝士鯖魚刺身、竹筍天婦羅配魷魚慕絲、炸櫻花蝦餅