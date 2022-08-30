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30/08/2022

醉人晚宴！Rosewood名廚中菜 X The Macallan Double Cask威士忌！自製陳村粉蒸星斑球、欖豉炒龍蝦、松茸罐燒和牛臉肉，酒香層層遞進

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  • Yan Chung

    Yan Chung

    天生愛吃愛玩，於報章雜誌從事飲食、旅遊記者及編輯多年，感恩至今仍可繼續用文字分享體驗！

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    Yan Can Taste

    逢周二刊出

Photo: 由作者提供

　　瑰麗酒店彤福軒的李志偉師傅最近認真忙，剛推出完最新的雲南菇菌菜單，現在又設計出「The Macallan x 彤福軒特色餐單」，擁躉們又多個理由再次捧場。酒店的DarkSide酒吧擁有大量珍藏級威士忌，今年父親節也曾推出威士忌品酒體驗。似乎酒店有意成為威士忌愛好者天堂，彤福軒首次推出威士忌配對餐單，便與名氣人氣也高企的The Macallan合作。我有幸於上星期率先品嘗，名威配名廚，有光環有話題性，已令人難忘。

 

是夜的晚宴於貴賓包廂內舉行，窗外美景至室內裝潢也充滿氣派。

 

　　是夜的晚宴於彤福軒的貴賓包廂中舉行，於黃昏時到達，270度落地玻璃窗外的維港景色，已經為是夜加分。未齊人，也先來一杯The Macallan Double Cask 12 Years Old麥卡倫雙雪莉桶12年威士忌。威士忌的個性與風味大部分由木桶賦予，而The Macalla Double Cask系列便融合了歐洲和美國兩種雪莉桶的香氣，給予耐人尋味的魅力。

 

The Macallan Double Cask系列

 

　　The Macallan Double Cask 12年偏向於自美國橡木雪莉桶風味，富有柑橘乾果、蘋果、雲呢嗱、蜜糖和拖肥的甜香，另外，還有歐洲雪莉橡木桶熟成所散發的生薑微微辛香。餘韻如果醬和溫暖的甜品，容易入口，適合由等待朋友開始品味至配搭第一道菜。

 

The Macallan Double Cask 12 Years Old

The Macallan香港及澳門品牌大使Stepane Levan亦於現場一起品味晚宴，分享心得。

 

　　威士忌於木桶熟成的過程中，蘊釀出蜜糖或拖肥的香甜，以至肉桂、生薑的辛香，其實與中菜極之搭配。要以中菜將The Macallan Double Cask威士忌的精髓勾勒出來，對李志偉師傅來說更是沒有難度。李師傅曾於多間國際奢華酒店中菜廳掌廚，包括澳門美高梅、美獅美高梅酒店，及香港洲際酒店欣圖軒。入廚超過二十年，水準穩定之餘精益求精，將傳統中菜做得精緻細膩，從沒讓饕餮失望過。

 

李志偉師傅曾掌廚多間頂尖中菜廳，以傳統中菜配搭名酒方面，也具豐富經驗。

 

　　第一道菜有脆薑酥炸田雞腿、蜜汁鮮脢頭叉燒和五香燻鯧魚，脆薑酥炸田雞外脆內嫩，腍滑當中感受到田雞腿跳躍出的肌肉彈力，味鮮可口。而且，碟上沒有多餘的東西，每款食材也做得誘人，配搭田雞的脆薑更是不要錯過，脆口甜香惹味，與The Macallan雙雪莉桶12年淡淡生薑香氣互相輝映。蜜汁鮮脢頭叉燒一貫出色，肥瘦比例完美，軟腍濃郁。而五香燻鯧魚是傳統上海口味，不花巧，卻印象難忘。鯧魚表面脆口，中間卻不乾身，煙縈幽香不俗，與魚鮮平衡，嚐得出李師傅拿控烹調細節的真章。

 

脆薑酥炸田雞腿、蜜汁鮮梅頭叉燒、五香燻鯧魚

脆薑酥炸田雞腿

蜜汁鮮脢頭叉燒

五香燻鯧魚

 

下一頁：更多美味中菜配威士忌—蒜蓉陳村粉蒸星斑球、欖豉炒龍蝦球

 

 

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