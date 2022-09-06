兩大米芝蓮名廚聯手！超邪惡龍蝦蟹皇釀糯米球、精雕版煎釀三寶！同場必食富豪家廚5両官燕釀鳳翼、肥瘦版咕嚕肉

七月份的時候，友人都在談論廚魔Alvin Leung和鄭錦富師傅合作新開的「廚魔名人坊」。兩大米芝蓮星級名廚一起開餐廳，話題性當然高，幸好友人早已訂好上星期的位子。餐廳位置就在中環Jimmy’s Kitchen舊址，這名字真令人懷念，還記大學畢業時與同學到Jimmy’s Kitchen慶祝。從雲咸街走進南華大廈時，回憶已開始湧現。Jimmy’s Kitchen結業多年，現在變成廚魔名人坊，裝修已經改為中菜廳格局。

最引人注目便是牆上猶如石窟壁畫和山水畫的圖案，餐廳室內設計靈感來自商朝和獨山玉，古色古香，像間古典藝術館。若熟悉中國神話傳統，更會留意到餐具上的神獸圖案，便是飲食界常常提到的饕餮。從裝修來看，於古典傳統當中注入現代風格，也與廚魔名人坊的烹調理念相同。

兩位名廚星光熠熠的履歷，略略重溫：人稱廚魔的Alvin創立了「X-Treme」極限創意中菜，擁有兩間米芝蓮星級餐廳，包括二星Bo Innovation及位於倫敦的一星Bo London，亦是《我要做廚神》的電視節目主持人及評審。鄭錦富師傅於1973年已入行，由大眾化酒家做到高級粵菜食府，曾於名人會所工作達20年，為高官名人掌勺，於2009獲得「飲食天王之隠世廚神大獎」，由他創立的「名人坊高級粵菜」成為富豪飯堂，後來更奪得米芝蓮二星榮譽。結合二人實力的廚魔名人坊，好閃！

工程師出身、半途進入飲食業的Alvin，與紅褲仔出身、入廚有50年的富哥鄭師傅師傅，入廚經驗和烹調風格截然不同。而二人可說是識英雄重英雄，翻開餐牌，會發現帶有Alvin風格的菜式，也有鄭師傅的招牌名菜。二人互相尊重發揮所長，而非互相影響改變大家技術。首次合作，主力以創新元素呈現懷舊粵菜。

餐牌超過10版，菜式以典型酒家餐牌分類，午市時段還有每位由$398至$1,480的嚐味菜單。單是包括不同菜式的嚐味菜單，也叫人選擇困難，既然友人與大廚相熟，可以任性一些，從套餐和主餐牌當中抽出心水菜式品嘗。先來一道廚魔三寶，三款前菜有帶子瑤柱釀日本青椒、香煎鵝肝蓮藕盒和魚子醬蟹肉小番茄，其實是煎釀三寶的變奏。單是看名字，即使沒有加入分子料理元素，已感受到廚魔的風格。加上魚子和蟹肉的番茄鮮爽帶甜，鵝肝蓮藕盒子油腴香口、滑中有爽，最喜歡為帶子瑤柱釀青椒，將帶子的新鮮鮮美、瑤柱的海味甘郁，和青椒的微辣辛香一起放入口，令味蕾興奮起來。

饕餮琵琶豆腐是經典傳統粵菜，亦是富哥招牌手工菜。琵琶豆腐當中有冬菇、瑤柱、臘腸粒和魚肉等，材料切得細碎、分量恰到，沒有破壞外層微脆，以及內裏綿滑細膩的口感。味道清香優雅，冬菇、瑤柱、臘腸和魚肉的幽香甘腴有陣若隱若現的誘惑，吃得出富哥多年來穩打穩紮的功夫。

龍蝦蟹皇糯米球是兩位大廚一起構思的菜式，剛好當日的龍蝦質素不合大廚心水，所以將龍蝦改為大海蝦。大海蝦十分巨型，可以用刀叉品嘗。新鮮生猛大海蝦去殼後加以上湯入味，令蝦鮮甜美更加濃厚。蝦肉爽口微彈，甚至帶點脆口。至於意式炸飯糰（Arancini），靈感來自生炒糯米飯，以蝦米代替臘味，再釀滿甘香豐腴的蟹皇後油炸，外層如飯焦般香口，中間更像是邪惡軸心，勾引舌尖。還有，如果你以前是Jimmy’s Kitchen忠粉，可能會嘗得出微甜帶鮮的白汁，正是這間老牌餐廳的經典醬汁。所以這道大蝦龍皇糯米球，亦是Alvin向兒時最愛餐廳致敬的菜式。

燕窩釀鳳翼是富豪名人最愛的經典粵菜之一，飽滿的雞翼當中釀了足足5錢官燕，經驗不足的師傅絕不敢做這道菜。雞翼上皮技術高，皮脆香口，更帶有油脂香腴。薄薄一層肉也富雞鮮嫩滑，更令人感動，是滿滿的矜貴燕窩，清雅脫俗，細滑而實在。

識歎脆皮妙齡鴿，當然用手歎，所以餐廳也預備了即棄手套。乳鴿烤得皮光肉滑，油光誘人，表皮薄脆，鴿肉鬆軟帶肉汁，油脂雖不算豐盈，沒有漏到滿手油，其實極之恰到。鴿肉酥香十足，是正宗古早gamy味。而且每隻只是$80，性格比極高。

咕嚕肉是廚廚名人坊的招牌，最有趣，店內的咕嚕肉有兩個版本，一肥一瘦。偏瘦版本的富哥咕嚕肉，採用每頭豬只有12両的豬脢頭爽肉，切成肉條而非肉粒，入口更加爽身，不帶肥肉。另外，烹調時間亦因應縮短，令咕嚕肉更香脆可口。偏肥版本的古法咕嚕肉則採用肥肉較多的部位，蘸上脆漿炸至金黃色，外層香脆、中間油潤，更有地道風味。而是日同桌友人都是女生，當然選擇瘦版咕嚕肉。肉條爽脆入味，酸香開胃，而且不像坊間小炒般淋滿猶如菠蘿醬般的醬汁，更能嚐真食材鮮味層次，以及廚師的火喉。

咕嚕肉後，有上湯浸時菜和富哥招牌炒飯，沒有甚麼花巧，就是粵菜當中的comfort food。甜品有焦糖銀耳露和養顏棗皇糕，前者清香甜美不膩，後者棗香豐富、軟糯煙韌。名人坊已結業，富哥近年又常常北上及到台灣發展，現在可以繼續在香港品味其菜式，無論富豪級貴氣名菜，或民間家常小菜，已經有滿滿的幸福感。

廚魔名人坊

地址：中環雲咸街1號南華大廈地庫

電話：2838 6629

營業時間：星期一至日 12nn-3pm、6pm-10pm