西班牙餐廳推24周年早午餐！$498 Brunch嘗盡經典大菜、Tapas：滾燙蒜蓉橄欖油海蝦、彈牙烤八爪魚、紅蝦Paella大鑊飯、皮脆肉嫩烤乳豬

十多年前，第一次去中環的Ole Spanish Restaurant & Wine Bar，已經十分喜歡當中的氛圍。那時，還沒去過西班牙。去過西班牙後，更加喜歡Ole，因為當中由裝潢、tapas、paella、sangria，也讓我想起在西班牙南部小鎮旅行的日子。Ole在1998年由來自西班牙的Carmelo Lopez創立。當年，為不少駐港西班牙人解鄉愁。最近，餐廳推出24周年西班牙周末brunch，將招牌菜式大晒冷，我也是時候來一解思念西班牙之愁。

以往都是晚上來Ole，昏暗燈光加上現場西班牙結他演奏，未喝酒已沉醉。第一次中午前往，坐在望見藝穂會的靠窗位置，風景當中沒有太多現代建築，伴著柔和陽光，也有置身古城的寫意。24周年西班牙周末brunch每位$498，一共有6道前菜、1道主菜及1道甜品，另外還可以加錢享用free flow西班牙Cava、葡萄酒和Sangria等。

那天剛好不太想喝酒，先來杯無酒精的Sangria。要慢慢喝，因為6道前菜並非一次過上枱，而是逐道端上。西班牙tapas少不了風乾火腿配新鮮番茄醬包，烘烤過的酸種麵包十分脆身，中間帶煙韌。面層的伊比利亞豬前肩肉風乾火腿口感柔軟，沒半點渣，微微咀嚼已融化舌上。火腿散發濃厚鮮腴，當中還有微微橡果幽香。薄薄的一層番茄，提鮮提甜，卻沒有破壞油腴甘香。

接著上枱有西班牙巴斯克啡蟹多士，看上去有點像法國菜，因為巴斯克(Basque)便是位於西班牙與法國交界附近的城市，自古己受丁兩地文化衝擊。比起傳統西班牙tapas，這款加添了法式烹調的精密步驟。大廚先將蘿蔔和韭葱以慢火烹調至軟腍，再加入白蘭地、番茄醬、白胡椒和大量蜘蛛蟹肉烹調至漿狀，倒入陶瓷器皿內，面層灑上麵包糠再烤焗。蟹肉煮得軟綿細滑，鮮味富豐得來細膩，還帶有香料香草和白蘭地的層次。塗上多士，一軟一脆，滋味！

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