糕點大廚主理關西風居酒屋，會擦出甚麼火花？煙燻牡丹蝦帶子慕絲、海膽多士松露醬、甘鯛立鱗燒，視覺、玩味、美味兼備！

灣仔The Johnston一下子開了兩間新餐廳，包括地下的段純貞X日出茶太和一樓的OZAKAYA。OZAKAYA最吸引注意，除了因為它在入夜後的電車路邊特別搶眼外，更因為坐鎮餐廳的主廚為Jason Luk。本身為糕點廚師的Jason，現在掌舵西大阪料理居酒屋，究竟會擦出甚麼火花？叫人好奇！

OZAKAYA入口位於段純貞X日出茶太店內，拾級而上便到居酒屋。室內設計由呂元祥建築事務所（RLP）操刀，樓梯入口設有LED展示香港新晉藝術家的動畫和數碼藝術作品，而且每天根據不同時間和氣氛轉換。至於樓梯兩旁牆身以黑白階磚砌出「日本風情畫」，步入居酒屋前，來個藝術之旅。餐廳內設有12座開放式廚房吧枱，還有靠落地玻璃窗的卡位和散枱。水泥地板、紅色卡位、木桌木枱，加上金屬裝飾點綴，帶有日本古典工藝如漆器的色調。

於OZAKAYA擔任大廚的Jason Luk很年輕，只是三字出頭。他曾於The Drawing Room、Zuma、稻菊和Gough's on Gough等餐廳任職糕點主廚，後來卻成為飲食集團的行政總廚，烹調和設計前菜、主菜至甜品的菜式。Jason說：「以前整好甜品，有時間就會去幫手做主菜，當時好多大廚都會叫我幫手。」糕點大廚出身，只是當初因緣際遇。其實只要關於烹調，Jason都會投入熱情。

名店糕點、西式fine dining、高級日本料理，將這些技巧、經驗和靈感加在一起成為西大阪料理，會有甚麼火花？很好奇！所以選擇了12道菜每位$980的OZAKAYA Tasting Menu。打開味蕾，先有灑了紫蘇鹽的枝豆和琦玉縣水果番茄配柚子醋，水果番茄好帶有糖果般的甜蜜，加上果香天然的柚子醋，清爽舒心。

第二道菜有煙燻牡丹蝦配帶子慕絲，開始展示視覺效果以及fine dining的烹調技巧。師傅先將北海道帶子加上忌廉和牛油打成慕絲狀，放上混合了刁草油的牡丹蝦刺身，再配合青蘋果莎莎。上枱前，灌入櫻花木煙燻。纖細煙燻木香不搶，幽香迷人的同時，沒有破壞牡丹蝦的甘甜爽活，以及慕絲的纖細鮮味。爽口的蘋果莎莎，加添層次外，更突出牡丹蝦的棉嫩，由口感至味道也充滿享受！

海膽多士配松露醬也是十分IG-able，Jason說靈感來自西多士先包裹蛋漿再煎的烹調方式。多士先浸醬油和木魚高湯，再加牛油及糖煎香。多士外脆微脆，中間鬆化不乾身。面層先掃上松露醬，再加上一排北海道海膽。松露森林香氣和海膽海水鮮甜不斷在舌上爭寵，加上多士輕輕帶甜，味道不斷迎來衝擊。

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