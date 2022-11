以為我去了澳洲？回味澳洲領事館官邸美味之旅！米芝蓮級創意魚素：期間限定澳洲Fremantle八爪魚，清新海洋滋味！

有幸前往澳洲領事館官邸,因為受邀參加今年的Festival of Australia。羨慕?那就要留意了!領事館官邸並非人人可以進入,但當日於官邸提供的美食,只要到Shane Osborn主理的餐廳便可享受得到。Shane最近獲澳洲旅遊局任命為「Friends of Australia」項目的推廣大使,實至名歸。Shane是澳洲第一位同時獲得米芝蓮一星和兩星的廚師,他在香港掌舵的餐廳包括Arcane、Cornerstone和Moxie。另外,Shane於2018年參加Netflix全球烹飪比賽「The Final Table」亦獲得飲食界的認同

You May Also Like