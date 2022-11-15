尊貴神秘馬球俱樂部？是高級阿根廷扒房！先自選鋸扒刀，再嘗軟嫩無比芝士布包草飼牛！別錯過極邪惡鴨油炸薯條、燒棉花糖

已經好一段日子沒有去過中環的Buenos Aires Polo Club；印象中，對上一次也是兩、三年前去happy hour。總覺得去阿根廷式扒房，要起碼五、六個朋友一起聚餐才開心。最近，大量朋友去完旅行回來要曬命，終於約去Buenos Aires Polo Club齊齊鋸扒。

Buenos Aires Polo Club的格調像私人會所，尊貴而神秘，而我更愛當中的輕鬆感覺。餐廳裝演有歐陸大宅的古典，木地板配黑色皮革梳化，牆上掛滿金色框架油畫，有種貴族級的高尚優雅，氣氛卻不裝作。穿上正裝猶如宮殿執事管家的員工，時刻面帶笑容，還懂得風趣幽默，空間當中沒有拘謹。扒房以1900年代阿根廷的馬球俱樂部為主題，店內牆身掛上馬術裝飾，以及大量馬球畫作。馬球，我完全不認識。但不要緊，看Rugby 7的人又有幾多真的是為了欖球而進場，大半是為派對狂歡。

這次來Buenos Aires Polo Club，還因為要嘗Jack Carson的手勢。Jack來自新奧爾良，自小就被母親訓練廚藝。由小到大經過歷練，加上於Johnson Wales University完成廚藝學位，年紀輕輕便在家鄉的Dickie Brennan & Co.成為Sous Chef，後來前往紐約跟隨星級大廚Laurent Tourondel深造。來港後，曾開設新派奧爾良餐廳Restoration，以及在香港仔遊艇會工作，現在領軍紐約意大利餐廳Carbone及阿根廷扒房Buenos Aires Polo Club。

朋友未齊，按「大宅官家」推薦來杯經典的Dry Martini。此情此景，又想起007。朋友到齊，便開始上頭盤。四款頭盤包括檸檬醃漬生帶子、西班牙香腸配阿根廷青醬、阿根廷特式餡餅和Provoleta芝士，充滿南美風情。

檸檬醃漬生帶子沒有令人失望，帶子柔嫩鮮甜，Ceviche內還加了牛油果，溫和了醃漬的酸香，刺激度恰到，沒破壞帶子的刺身感。西班牙香腸以50%豬肉50%牛肉自家製成，香口惹味，配上阿根廷青醬加添層次和減膩。阿根廷特式餡餅（Empanda）地道阿根廷小食被精緻化，咬開酥脆不油的餡餅皮，馬上感受provolone芝士於熱辣辣時的噴香，加上菠菜蔬甜，極滋味。而喜歡芝味，要趁熱食Provoleta芝士。Provoleta芝士是阿根廷的經典燒烤菜式，將Provoleta芝士與牛至香草及紅椒碎一起烤，配上天然酵種農村麵包（Rustic bread），感受到南美農鄉原野的家常美味。

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