Omakase不死！性價比高$888午餐廚師發辦，食齊最時令秋冬鮮味！肥美鰤魚、秋刀、超甜白蝦！最正青森大間野生拖羅、北海道海膽

日本開關已一段時間，可惜我仍未有機會飛過去，所以還是繼續在香港歎Omakase。以為想吃Omakase的已飛往日本，香港的Omakase會稍為變得冷清。原來錯了，大部分Omakase仍是很難訂位。前星期與友人去了中環的今鮨，午餐時間，座位全滿，好像Omakase已成為香港人的日常！

今鮨Sushi IMA開業已有6年，並非這兩年湊熱鬧所開。店子只有12座的吧位加兩張四人枱，店子小小，隔絕中環午餐時段人來人往的擠擁。聽說小店以前曾先後開過兩間不同品牌的cafe，採用大玻璃和半開放式設計，透入中環商場的人潮景觀，令室內也顯得狹窄。今鮨進駐後，將窗戶封起來，以木為主材，反而像個小天地，溫馨舒適，令人感覺自在。



今鮨的總廚生師傅入行已經20多年，曾於見城、水車屋、Sushi Mori和穴藏等高級日本餐廳工作。而當日招呼我們的，為同樣擁有豐富壽司經驗的Pooh San。午市Omakase，款式變化雖然沒有晚市的豐富，但師傅的手藝不變，在秋冬交替的季節，剛好品嘗魚鮮真味。而且，今鮨午市每位$888的Omakase，已經有13貫壽司，性價比甚高！



先來沙律和蒸蛋，十分例牌，沒有預期有甚麼驚喜，所以更加被蒸蛋滿足了味蕾。蒸蛋當中落足蟹腳肉，其鮮甜與蛋香散發出渾然的味美，加上細滑口感，大愛！另外，甫坐下，師傅已端來漬味，香口開胃，作為女生，一口一口很快清去半碟。

壽司打頭陣有北海道鮫鰈魚，兩片厚薄恰到的鮫鰈魚疊在一起，視覺上滿足感提升，入口也有雙重鮮美的享受。壽司飯大小剛好，沒有一點多餘的感覺。另外，很喜歡店內的赤醋飯，輕微細膩的酸香在提味的同時，沒有影響魚材的原始鮮度。而且壽司飯柔軟輕盈，不黏不膩，添上大海的清爽。

第二貫為金目鯛壽司，入口軟嫩無渣，肉質微微彈牙，魚香天然實在，配上紫蘇花的梅子香，入口怡人。然後有日本水域愈冷愈當造的縞鰺壽司，師傅輕輕塗上一層醬油，提升魚油鮮甜度，也讓第三貫壽司突出肥美之餘，顯得清香不膩。

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