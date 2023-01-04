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04/01/2023

Omakase停不了！系出名門本地廚師發辦，吃盡日本各地直送魚鮮：勝浦金目鯛、熊本小肌、京都伊根拖羅、淡路手釣池魚

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    Yan Chung

    天生愛吃愛玩，於報章雜誌從事飲食、旅遊記者及編輯多年，感恩至今仍可繼續用文字分享體驗！

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    Yan Can Taste

    逢周二刊出

Photo: 由作者提供

　　Omakase真的不死，陸續有來。以往鮨店不多，一年偶爾品嘗一、兩次Omakase，或者留待去日本旅遊時才見識見識，當然選擇日籍名廚。Omakase在香港也是近兩、三年才被掛在嘴邊，甚至，論平均次數，港人品嘗Omakase有可能比日本人更多。鮨店在百花齊放下，不少廚師自立門戶或掌廚Omakase，實力終於可以被看見，值得支持。所以，上星期便去了中環新開的鮨妙捧場！

 

一室淺木色調，有日系簡約和溫暖。

 

　鮨妙位於中環商廈當中，有東京銀座鮨店的格調。

 

　　鮨妙位於皇后大道中的商廈3樓，位置十分便利，亦有東京銀座鮨店的氣派。輕輕撥開門口的小布幕，鮨店的空間感令人眼前一亮。鮨妙一室淺木色主調，日系簡約得散發禪味，而且開放式廚房背靠的玻璃窗外，是個寬敞的露台。即使位處鬧市，也將陽光感帶入室內。露台上還有棵小楓樹，剛好可以打個卡，假裝身處京都的小庭園當中。

 

以小擺設點綴窗邊。

 

露台上的小樹樹，加添京都風情。

 

　　室內沒有散枱，只有以開放式廚房為中心的L形吧枱。掌舵廚房的，是曾於半島酒店和四季酒店工作的Andy。Andy笑說當時因為年少天真，又受電視節目影響，以為當壽司師傅可以常常到日本遊玩，於是一股傻勁下便拜師學藝。1995年入行，訓練過程猶如挑戰十八銅人巷，知道現實與想像是兩回事，當然也沒有放棄。跟隨多位日籍名廚多年，現在加入鮨妙掌舵，也達到心中夢想。

 

 

掌廚的Andy已經有二、三十年壽司經驗。

 

從店內的細節可見Andy的認真。

 

　　鮨妙的午市Omakase每位由$980起，晚市則由每位$2,580起，豐儉由人。這天雖然於午市時段到訪，但Andy很有心，安排了晚市的Omakase讓我品嘗。品嘗開始，第一道菜便是鮟鱇魚肝蒸蛋，魚肝的魚油鮮腴一向與蛋香搭配，細滑軟柔口感也像輕撫舌尖。加上蒸蛋當中還有舞茸菇和魚肉，上枱前灑上柚子皮，天然鮮美又清新，層次豐富。

 

鮟鱇魚肝蒸蛋

 

下一頁：更多Omakase美食—北海道毛蟹、剝皮魚、鮫鰈魚刺身、聖護院大根煮鮫鰈

 

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