大埔街坊力推！藝術中心藏意大利餐廳！名廚監修手工意粉，超掛汁松葉蟹膏菠菜闊扁麵、波士頓龍蝦意粉！同場必吃法國黃油春雞、炭燒安格斯封門柳

在大埔上班的友人已經經常提起Pentola這間餐廳：「好值得你由港島過嚟試吓！」、「大埔以前好少咁有規模嘅西餐廳！」、「你鍾意cocktails，餐廳嘅咖啡同雞尾酒都好有水準！」短短兩個月左右已聽她講了無數次，上個周末較空閒，於是便來到大埔。中午還去大埔墟街市吃了碗平記雲吞麵，下午在香港鐵路博物館打撈回憶，到傍晚才到Pentola與友人見面。

Pentola位於前身為中學的大埔藝術中心1/2樓，地址寫G01-02，第一次來，在中心外圍繞著行了一個圈也沒找到。問問人，才知道要走上半層樓梯。看見長長的走廊，便想起《告別校園時》的「這校園、這班房、這走廊、這禮堂……」。Pentola位於走廊右邊的第一間房，前身是空間大、樓底高的教員室。餐廳保留了原有的磚牆，再加入港式的紅磚，以及芥末黃燈芯絨沙發，充滿復古和輕工業氣息。

終於理解友人的興奮，大埔區大多是座位密密麻麻的小店、老店和連鎖店，像Pentola般巨型得來又有個性的餐廳，可說絕無僅有。巨場當然不是最大賣點，作為餐廳，食物才是重點。最意想不到，開在大埔的餐廳，竟然重金聘請擁有20年經驗的意籍大廚Claudio Conforti擔任廚藝顧問。Claudio曾經出任多間酒店、國際學校及餐像集團的大廚及顧問，他為Pentola設計菜式外，更研發出充滿香港情懷的意粉。

Claudio與餐廳的主廚團隊不斷反覆嘗試，終於成功以本地九龍麵粉廠出產的麵粉製成手工意粉。Claudio說：「九龍麵粉通常用來製作蛋糕及餅乾等，粉質比較粗，甚少用來製作意粉。而意大利00粉，粉質較幼，令到兩者之間的比例難以調整。」最後以60%九龍麵粉加40%意大利00粉，做出各種不同粗幼的手工意粉。店內每日鮮製的意粉，不單保留了小麥的原始香氣，更突出蛋香，而且微微的粗糙感，更加掛汁。

即使急不及待想試意粉，還是先點飲品和前菜。Pentola的咖啡、mocktails以至cocktails，由獲獎無數的咖啡師Gary Au主理，有經典有創新。不喝酒精的兩位友人點了Sunshine和Chai Latte，Sunshine為mocktail，通透的杯內有柚子蓉、檸檬汁、梳打水和milk-washed milk，偏甜，有顆少女心的友人大愛。至於Chai Latte，比Sunshie更吸睛。杯上放了八角和肉桂，我又偷呷一口，帶有香料香氣，像輕盈版Masala Chai。

而我點了杯最多人推介的招牌雞尾酒Lemon Meringue Pie，以甜品名稱命名，屬於甜美型。Lemon Meringue Pie放在高身幼腳的玻璃杯內，很優雅。以冧酒作基調，加上新鮮檸檬汁、焦糖和蛋白等，口味就像清新的檸檬批一樣。而層的泡沫細滑，味道像融化中的棉花糖，檸檬的酸度平衡焦糖甜味，加上蛋白泡沫，還帶出雲呢嗱般的細滑。

Lemon Meringue Pie $118

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