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07/02/2023

中環意式鄰里小店！品嘗意北大廚家鄉風味：手製質感意粉煙韌Gnocchi、香炸芝士、烤豬腩肉，簡單、輕鬆、Chill！

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  • Yan Chung

    Yan Chung

    天生愛吃愛玩，於報章雜誌從事飲食、旅遊記者及編輯多年，感恩至今仍可繼續用文字分享體驗！

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    Yan Can Taste

    逢周二刊出

Photo: 由作者提供

　　這次想介紹一間輕輕鬆鬆的意式小館，舌尖和味蕾被衝擊得太多，便想來些簡單的享受。約朋友吃飯，有時不須太複雜，而且偶爾也只是想嘗嘗地道的Gnocchi，或來一盤cold cut拼盤，配上葡萄酒共度寫意好時光。最近便發現PMQ角落的士丹頓街上的Filo Cibo e Vino，馬上放入「encore」清單。

 

PMQ角落的士丹頓街上的Filo Cibo e Vino，就像意大利的鄰里小店。

 

　　士丹頓街的酒吧經常站滿人，由室內擠到狹窄的行人路上，大小車輛幾乎擦身而過，男男女女也都不大介意邊喝酒邊食塵。有風味，但我還是喜歡chill一點的地方。原來，只要上一層樓梯，風景風格也大不同。Filo Cibo e Vino的入口在鴨巴甸斜路上，走上一層樓梯，已好像遠遠離開馬路的嘈雜。從士丹頓街方向的大窗戶，可以看見帶點歷史氣息的PMQ，而面向鴨巴甸街的小窗，更可偷看對面寵物店的貓星人。餐廳的格調，就像在羅馬或佛羅倫斯漫遊時，偶然步入的鄰里小館。

 

從士丹頓街方向的大窗戶，可以看見帶點歷史氣息的PMQ，而面向鴨巴甸街的小窗，更可偷看對面寵物店的貓星人。

 

　　餐廳在去年11月開幕，不足3個月時間，創辨人兼主廚Filippo Bencini便不斷為餐廳變換和加添裝飾。聽說牆上的畫也換過幾趟，Filippo明顯把餐廳視作招呼好友的客飯廳，當中充滿個人風格和溫馨感。我最喜歡天花垂下的木架和酒瓶，很好打卡！

 

餐廳充滿個人風格和溫馨感。

 

　　Filippo Bencini出生及成長於意大利北部艾米利亞——羅馬涅地區，他在18歲便開始在帕爾馬的意大利餐廳工作，接觸意大利最頂級優質的食材，後來更修讀了有關歐盟認識DOP產品的課程，再於凍肉舖及熟食店工作6年。為追求夢想，Filippo在13年前移區香港，曾擔任La Barta餐廳合夥人兼行政總廚、Pacific Gourmet中央廚房主廚，以及參與Isola的餐廳團隊。開設Filo Cibo e Vino，不求花巧，只想提供最地道最引以為傲的家鄉口味。

 

Filippo Bencini修讀了有關歐盟認識DOP產品的課程，物色的食材必定最優質。

 

下一頁：抵食午市套餐菜式、香炸布拉塔芝士、四重芝士薯團、忌廉火腿寬扁麵

 

 

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