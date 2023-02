Sunday Roast：周日做食肉獸！上環英式小酒館抵食烤肉套餐！啖啖炭香肉汁+Yorkshire Pudding，讓味蕾來一趟英倫之旅

69 on Jervois Bar & Grill開在蘇杭街69號、The Chelsea地下及一樓,在老店當中有新舊交織的衝擊,十分搶眼。小酒館由Ivan Fernie、Simon Mckinless和Paul Hicks所開,我從初出茅廬便認識Paul Hicks,他的生活簡直人羨慕。69 on Jerviois內也充滿三位創辦人的品味和見識,小酒館由室內設計師Stanley Kwok操刀,地下主餐廳可容納28人,木地板配上橙色皮革梳化,很modern。很喜歡達8米高的樓底,坐在窗邊位置,小店也顯得開揚。至於一樓是可包場的Blue Room,而地下另一邊是speakeasy酒吧Behind 69,要找時間來試試。

