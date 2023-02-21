Sunday Roast：周日做食肉獸！上環英式小酒館抵食烤肉套餐！啖啖炭香肉汁+Yorkshire Pudding，讓味蕾來一趟英倫之旅

今年的農曆新年，有移民英國的好友回港探望親朋好友，聚餐的地方，必選他們最掛念的中菜廳。好友太嘴刁，把英國的中菜批評得體無完膚。我的共鳴感不強，雖然去過英國多次，但我喜歡be a local，除非同行友人要求，否則不會找中菜館填肚。所以，聽著好友說著英國的種種，反而讓我想起倫敦的個性小酒館。最近，上環也開了69 on Jervois Bar & Grill，正正是吸引我的風格。

69 on Jervois Bar & Grill開在蘇杭街69號、The Chelsea地下及一樓，在老店當中有新舊交織的衝擊，十分搶眼。小酒館由Ivan Fernie、Simon Mckinless和Paul Hicks所開，我從初出茅廬便認識Paul Hicks，他的生活簡直人羨慕。69 on Jerviois內也充滿三位創辦人的品味和見識，小酒館由室內設計師Stanley Kwok操刀，地下主餐廳可容納28人，木地板配上橙色皮革梳化，很modern。很喜歡達8米高的樓底，坐在窗邊位置，小店也顯得開揚。至於一樓是可包場的Blue Room，而地下另一邊是speakeasy酒吧Behind 69，要找時間來試試。

69 on Jervois是間英式小酒館，跟上倫敦的潮流，菜式充滿創意和個性。想先來點傳統，時間剛剛好。小酒館本來只開星期一至六，最近加開星期日，推出大英週日烤肉。老闆們和大廚表示，於週日烤肉的習俗可追溯至1485年亨利七世的統治時期，當時的英國人於每星期參加週日禮拜後，便會一起品嘗肉類拼盤大餐。對於食肉獸來說，傳統不重要，最重要是夠豐富。

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