尖沙咀夢幻靚裝餐廳推抵食半自助餐！美國澳洲日本和牛靚扒任揀 + 任吃前菜甜品！必食大堆頭美國肉眼燒龍蝦尾

K11 Musea內的Maison Gaia開業已經有一段時間，甚至比起對面G Room Bar & Lounge更長時間，不過卻沒有到訪過，因為Maison Gaia以往通常提供包場服務。最近Maison Gaia公開訂位及walk in，更提供頂級牛扒伴任食前菜甜品自助餐。最吸引我的，其實還有久違了的現場音樂伴奏。

Maison Gaia的裝潢與G Room Bar & Lounge有七分相似，最引人注目的，同樣是牆上巨型的弧形LED屏幕，播放出的南歐古城、北歐森林、日本櫻花步道、香港夜景，甚至海底的景像細膩逼真。配合雲石、玫瑰金色調和絲絨梳化，classy得來有現代感。Maison Gaia空間更大之餘，更設有可供樂隊演奏的舞台。

踏入Maison Gaia，感覺人均消費應該有四位數字，所以看見餐牌時，以為自己眼花。晚市半自助餐每位只是$328起，若選擇牛扒，也只是$438起。牛扒選擇有美國西冷、肉眼、澳洲頂級牛柳、日本A4和牛、T骨牛扒，以及可供2人分享的和牛斧頭扒。至於Surf & Turf組合也十分吸引，例如香煎美國肉眼扒配燒龍蝦尾、香煎澳洲頂級牛柳配鵝肝。海鮮迷也可以點雜錦海鮮拼盤，又或者戒口中，如我剛拗柴，可以選擇加拿大豬鞍配蘋果蓉，或焗法國黃油春雞配燒薯仔。

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