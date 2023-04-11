藏身中環酒吧抵食Omakase！$980食盡多款創意料理：千葉藍鰭吞拿魚配自家醃四國流心蛋、法國藍龍蝦蒸蛋、極甘香佐賀牛薄燒、淡路島海膽卷

去過ODDS幾次，也都是在酒吧喝喝雞尾酒。隱藏於酒吧門內的世界，一直感到神秘。半個月前，終於有機會發掘。ODDS這名字，讓我想起初中時期音樂老師教的《Against All Odds》，意思是排除萬難。所以，當我聽到ODDS，會先想起「困難」，才再想到這英文詞亦解作可能性、或然性及機會。其實，餐廳選擇於2021年中開業，正是疫情蔓延時，命名為ODDS也有其用意。現在，疫情成為過去，可說Against all odds。值得慶賀，於是安排了結合了鐵板燒的omakase晚宴，我有幸能夠參與。

ODDS的大門和橢圓形吧枱十分型格，門內有門，當酒吧盡頭的小趟門打開，便可看見別有洞天的餐廳。沒想過趟門後的空間那麼大，主餐區設有長長的壽司吧枱、L型鐵板燒吧枱，大量4人散桌和靠牆的梳化位。裝修富有氣勢，尤其牆身上的水彩畫風格裝飾，一室淺木色調配上柔和燈光，將日本傳統設計和現代氣息協調得天衣無縫。

餐廳提供多款嚐味餐單、料理長發辦和鐵板燒套餐，是夜品嘗的為料理長發辦「竹」餐單，每位$1,380有刺身、揚物、壽司和燒物等18品，在中環區，性價比高！

時令前菜已經有2款，富山縣螢光魷魚配山葵香草油加白蘆筍充滿春天氣息。現在正是螢光魷魚季節，富山縣的螢光魷魚輕輕烤過，香口鮮味，口感介乎軟熟與煙韌微彈之間，清爽的白蘆筍也只能成為配角。至於和歌山真鯛鯛魚白子蒜味醬油燒，給我驚喜。對於白子，沒有抗拒，但對於白子刺身的興趣一向不大。而ODDS將和歌山真鯛鯛魚白子以蒜味醬油燒的方法處理，白子口感細滑軟棉得來，變得實在，而且完全沒有丁點腥味之餘，卻將其獨特淡雅清香和醬油平衡，帶出奇妙鮮味，出色！

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