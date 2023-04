藏身中環酒吧抵食Omakase！$980食盡多款創意料理：千葉藍鰭吞拿魚配自家醃四國流心蛋、法國藍龍蝦蒸蛋、極甘香佐賀牛薄燒、淡路島海膽卷

去過ODDS幾次,也都是在酒吧喝喝雞尾酒。隱藏於酒吧門內的世界,一直感到神秘。半個月前,終於有機會發掘。ODDS這名字,讓我想起初中時期音樂老師教的《Against All Odds》,意思是排除萬難。所以,當我聽到ODDS,會先想起「困難」,才再想到這英文詞亦解作可能性、或然性及機會。其實,餐廳選擇於2021年中開業,正是疫情蔓延時,命名為ODDS也有其用意。現在,疫情成為過去,可說Against all odds。值得慶賀,於是安排了結合了鐵板燒的omakase晚宴,我有幸能夠參與。

