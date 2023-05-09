人氣五星酒店Cafe早午餐升級！$780位食大堆頭海鮮拼盤、西班牙八爪魚、招牌千層酥！任點任吃油甘魚、香芒青檸醃帶子、蟹餅，性價比高！

對我來說，歎早午餐、下午茶又或者雞尾酒，最講求環境氣氛，尤其是早午餐。並非說食物質素是次要，但沒有氣氛，那便不是brunch。所以在疫情期間，即使下午茶和雞尾酒也有外賣，卻沒有在家brunch服務。家中的brunch，只是一個late breakfast或者lunch。說這些個人感受，其實是想一讚Holt’s Cafe最新的早午餐。Holt’s Cafe的早午餐一向受歡迎，因為當中豐富的港式口味菜式充滿窩心親切感。最近，Cafe的早午餐加碼升級，採用優質海鮮入饌，將港式美食升級，注入高貴感！

先說說環境氣氛，香港瑰麗酒店沒有一間餐廳令人失望，Holt’s Cafe也不例外。最喜歡黑白英式懷舊主調，絲絨梳化卡位和牆上優雅的孔雀。Cafe樓底高，空間開揚，坐在梳化上便不想站起來，早午餐也是一種小度假。

升級後的早午餐每位$790，包海鮮拼盤、6款任點小碟、每位1款自選主菜、每位1款自選甜品，以及咖啡或茶。每位$998的話，可無限暢飲汽泡酒及紅白酒。先來頭盤，極之震撼，放在面前已經飄來海洋的氣息。拼盤有原隻波士頓龍蝦、生蠔、大蝦和新鮮鮑魚，配上雞尾酒汁和檸檬木犀草汁。海鮮處理得出色，沒有丁點急凍冰鮮的雪味，新鮮甜美得很，波士頓龍蝦爽口不乾身，大蝦甘甜，生蠔富有海水鮮美，新鮮度就像即撈即開即食般，而鮑魚意想不到的煙韌軟嫩，像以高湯滷過般鮮香味美，難得的凍盤海鮮水準。

下一頁：更多早午餐美食—任點6小碟香芒青檸醃帶子、薄切油甘魚、香煎珍寶蟹