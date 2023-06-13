將拿坡里熱情搬進ifc！華麗古典意大利餐廳食炭烤燶邊香脆薄餅，空氣感滿滿！同場必試街頭特式炸薄餅、惹味燉牛肉寬條麵

前往Blacksheep集團旗下最新的意大利餐廳Falcone前，先看了三段名為「給拿坡里的情書（A love letter to Napoli）」的短片。廚房團隊包括主廚Josh Stumbaugh及出生於拿坡里的薄餅大師Roberta Da Sario，於開店前親身前往拿坡里各餐廳和市集視察。他們不單用舌尖品嘗美食，還以雙眼雙耳去感受當地人的熱情，認識每位廚師的熱情。「薄餅就是藝術，不是被重度商業化的快餐產物。」「薄餅是生命、是熱情，是代代相傳的傳統，這裏有種力量、有股騷動，有種熱情，我想幾乎無法在其他城市找到。」由影像到語言，也充滿熱血，看來Falcone帶來的，不止是地道拿坡里薄餅，還有當地的激情！

晚上7時來到IFC中庭，接近餐廳時，室內傳出的音樂和笑聲，已打破商場的死寂。步入餐廳，馬上被當中的華麗迷倒。Falcone的裝潢古典得像意大利古鎮內的百年歷史餐廳，尤其喜歡雅緻的牆紙，以充滿活力的橙色為主調，大吊燈配上絲絨座椅，再加上大量陶瓷餐具和精品裝飾，當晚上燈光調暗，更加充滿懷舊電影感。

餐廳內播放意大利歌曲，聽不懂歌詞，但旋律十分意大利，結他和歌聲中充滿激情。聲量偏大，掩蓋鄰桌的大大聲吐出的苦水、八卦和秘密，但掩蓋不了侍應精神高昂的聲線。侍應們，尤其意大利籍侍應充滿魅力，完全沒有收起在家鄉中的熱情，帶動整個空間的氣氛，加添放縱放肆的玩味。在Falcone，不怕高聲聊天大聲笑，再學意大利人配合手部動作表達。斯文？不需要！

Falcone主打拿坡里薄餅，餐牌上有8款口味。除薄餅外，還有意粉和Antipasti前菜。推介大家多試些前菜，雖是Anitpasti，分量不小。好像Polpette，即意式番茄芝士肉丸，每粒像獅子頭一樣大，口感鬆軟，多肉少肥卻不乾身，番茄芝士濃稠恰到，入味鮮香，剩下的可以用來蘸麵包。而Insalata Caprese水牛芝士番茄，片片番茄新鮮，水牛芝士口感偏煙韌實在。經典頭盤經典風味，但印象最深刻的是Pacchianella炸薄餅。

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