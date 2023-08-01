兩大名廚四手聯乘驚喜晚宴！15年花雕冰醉海鼇蝦、Pure原味無花果燉水鴨、松葉蟹麻醬冷餛飩，期間限定菜式8月食到

世茂喜來登酒店比起機場酒店，更像度假酒店。住過不少各地的機場酒店，全都是來去匆匆、面上掛著倦容的「宿一宵」旅客，隨時早餐還沒沾口便退房離開。而來到世茂喜來登酒店，飛機於海闊天空中升降的景色，在不遠不近的距離觀看，沒有營役繁忙，更有種悠閒！日落時分，更是浪漫！而這次吸引我這港島人來訪的原因，還因為酒店即使有鍾志強師傅這個王牌，仍然十分進取，邀來上海彩豐樓戎昌璟師傅在采悅軒四手聯乘出「粵滬交響作」盛宴。

鍾志強師傅入廚35年，27歲時便擔任沙田利苑主廚，於2011年更帶領中環國金軒獲得第一顆米芝蓮星級榮譽。其後，鍾師傅於中國各地擁有50間中菜廳的唐宮，掌舵北京、上海、四川和澳門等地的餐廳。內地中菜界臥虎藏龍，鍾師傳廚藝技巧更上層樓，也認識不少天才橫溢的內地大廚，上海彩豐樓戎昌璟師傅便是其中之一。

戎昌璟師傅為上海人，現時為上海佘山世茂洲際酒店行政總廚，出身南新雅，後來隨香港師傅梁兆華學習粵菜多年，於唐閣工作期間更向朗廷集團米芝蓮三星廚師鄺偉強學師。有粵菜底子，所以鍾師傅四手聯乘也顯得特別合拍。戎師傅入廚二十多年，從上海本幫菜開始，以粵菜為基礎，再納天南地北菜系之長，發揮中菜的可塑性。

這次四手聯乘，鍾師傅與戎師傳於互相切磋交流當中精益求精，各推出新菜式。我在剛剛過去的星期四晚（7月27日）便品嘗了八道菜「粵滬交響作」晚宴，雖然「粵滬交響作」午宴和晚宴只提供至7月31日，但晚宴的菜式在整個8月也在采悅軒供應。這個夏天，在采悅軒欣賞著落地玻璃窗外的航班起飛，舌尖也可隨著飛往上海一趟！

說是八道菜晚宴，其實不止，單是第一道菜「四手小碟」已有古法脆皮鹹香雞、蜜餞西班牙黑毛豬叉燒和話梅汁有機車厘茄。蜜餞西班牙黑毛豬叉燒明顯是鍾師傅出品，口感軟嫩微彈，油腴甘香。和話梅汁有機車厘茄充滿上海冷菜經典風味，清甜清爽，不俗不澀，很夏日。最有驚喜是古法脆皮鹹香雞，戎師傅作品，靈感來自淮揚的白滷水。鹹香雞起皮，中間夾著雞絲，雞皮滑溜、雞肉細嫩，口感十分豐富，而且鹹香細膩提鮮，餘韻散發白滷水幽香。

下一頁：更多精彩菜式—吮指冰醉海鼇蝦、鮮無花果燉水鴨、雞油花雕鰣魚、翠碗豆蜜椒雪花和牛粒