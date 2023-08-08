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08/08/2023

$1,680十六道菜Omakase，味遊日本20縣時令美食！貴族滋味原隻北海道白海膽、一試難忘奄美大島拖羅、琵琶湖鮎魚、佐賀和牛壽喜燒

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    Yan Chung

    天生愛吃愛玩，於報章雜誌從事飲食、旅遊記者及編輯多年，感恩至今仍可繼續用文字分享體驗！

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    Yan Can Taste

    逢周二刊出

Photo: 由作者提供

　　雖然已是立秋，走到街上還是會流汗。一起來想想夏天可愛之處吧！比堅尼、花海、雪糕，當然還有夏天當造的蔬果和海產。想著想著，想吃Omakase的心癮又來了。再去一趟日本？有這份瘋狂，也沒有這些時間，而且香港也有高性價比的Omakase。最近，中環的日式餐飲體驗店ODDS便推出全新季節限定套餐「夏之饗宴」，最吸引之處，便是16道菜式當中，採用了日本超過20個縣出產的時令食材，好像新鮮奈良丸茄子、北海道原隻山海膽、琵琶湖鮎魚和東京灣穴子等等，一次過味遊日本。

 

16道菜式當中採用了日本超過20個縣出產的時令食材。

 

　　「夏之饗宴」套餐每位數1,680+10%，有前菜、吸物和燒物，而以刺身和壽司為主，所以建議預訂壽司吧枱。每個系列的菜式上枱前，也會於客人面前放上一張附有食材圖案和名稱的卡片，由眼睛開始勾起食欲。師傅也會逐一講解食材的特性，令Omakase的體驗更有趣！

 

附有食材圖案和名稱的卡片

 

　　前菜十分夏日，木魚高湯浸奈良丸茄子入口，舌尖像在炎夏時跳入冰涼山水當中，讓內心也安靜下來。師傅嚴選奈良大和的丸茄子，這款夏天獨有的圓形茄子，經過先炸後煮，配上蘿蔔蓉及靜岡櫻海老一同品嘗，三層食法，口感清新偏爽口，更突顯茄子軟滑質感。

 

前菜：木魚高湯浸奈良丸茄子

 

　　前菜之後，便是五道時令刺身，沒有多餘的鋪排。第一道刺身有原隻北海道生海膽佐富山白蝦，原隻活白海膽只於每年5月至8月盛產，白海膽作為海膽界中的貴族，味道甘甜細膩，配上用多種貝類煮成的自家特製醬油調味的白蝦，再加上蛋汁，味道清新鮮甜，亦襯托出白海膽的獨有海洋鮮甜。

 

五道時令刺身食材

原隻北海道生海膽佐富山白蝦 

 

下一頁：更多Omakase精彩美食—奄美大島拖羅、秋田鰈魚、燒津鰹魚、北海道牡丹蝦兩吃

 

 

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