大阪米芝蓮二星名廚以Barbie髮色再登場！創意Omakase歎杜拜生蠔、俄羅斯馬糞海膽、印尼黃油蟹壽司、瀨尿蝦櫛瓜花天婦羅，誰說只有日本海產才好吃？

上次與大阪二星鮨店壽司的主理人兼主廚Hiroki先生見面，只是去年7月的事。相隔一年再見面，萬般滋味！去年年中，疲情踏入第三波，香港仍未開關，餐飲處所上座率不可多於6成。現在，幾乎已經忘記原來疫情只是去年的事。聽說今年有不少日籍廚師真正返鄉下，也有些準備移師台灣或新加坡。所以，Hiroki先生仍每年堅持來港至少一次與粉絲會面，實在感動！

面對疫情，對香港壽司芳的打擊不大，反而成為港人幻想去日本的熱門選擇。有實力有口碑，即使今年人人報復式返鄉下，壽司芳仍然晚晚滿座。不過，香港壽司芳可能又要面對另一挑戰，就是香港可能禁止日本十個都縣海產進口。但似乎任何事到了Hiroki先生手上，也不是難題。既然大家對日本海產有憂慮，他乾脆設計出全新的環球美饌大廚發辦菜單。

認識Hiroki先生的，也知道他擁有超過20年的高級壽司創作及入廚經驗外，亦曾於Nobu美國紐約店工作8年，加上他喜歡同遊列國，以開放的心態吸收見識，烹調充滿其個性、獨特性和見識。他從不受任何框框約束，今年，他頭髮染上粉紅色，讓人想起最近大熱的Barbie，顯得可愛佻皮。至於Hiroki首次推出的環球美饌，更加是大膽突破，完全放棄採用日本食材，而選取杜拜生蠔、西班牙吞拿魚和南海鯛魚，製作出驚喜一浪接一浪的Omakase，精彩！

第一道菜，凍紅蟹配蟹湯醋啫喱已經先聲奪人，蟹殼以醋浸軟再反起製成小碟，面層的蟹餅十分可愛，原來以搗碎的蟹殼烘焗而成，入口極香脆，有點像日本買回來的蟹餅手信。Hiroki採用菲律賓和印尼紅蟹，將蟹殼煮成高湯，再做成啫喱，連蟹肉入口，加上梅子花，鮮甜味美！

然後有杜拜生蠔配青檸啫喱自家製魚子醬，莫說品嚐，連聽也很少聽過杜拜生蠔。杜拜生蠔海水味濃，而且帶點銅蠔風味，連魚子醬和清爽的啫喱入口，竟有微微鮮肉香，有很趣，讓舌尖長見識。

第三道為法國帆立貝薄切配蘋果洋葱汁，來自法國的帆立貝軟嫩鮮味，配上辣根和蘋果洋蔥汁，微微刺激，提鮮帶甜，口味很西式。

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