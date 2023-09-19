首爾新酒店 | 韓國網民大愛打卡浴缸 + 擁抱天際線高空酒吧餐廳！由下午茶到自家養殖天然蜂窩雞尾酒，再到濟州海螯蝦海鮮意粉，偷得浮生半日閒

疫情之後，改寫了很多人對旅遊的定義！假期雖短，也不須將行程填滿，只想給自己好好休息。所以我剛剛完成的四日三夜首爾之旅，也沒有前往江南區，而留在有韓國矽谷之稱的板橋區。這次入住的首爾板橋希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton Seoul Pangyo）開業只有兩、三個月，即使距離江南區須二、三十分鐘的士車程，但也成為首爾型人的話題。除了因為酒店「尊貴轉角客房」的浴缸極之IG-able之餘，亦因為頂層的Nyx酒吧餐廳帶領了不少飲食潮流。那幾天，我沒去打卡cafe當遊客，而像local般在酒店staycation，在Nyx享用過午餐、下午茶、happy hour和晚餐，原來這種度假很適合我！

DoubleTree by Hitlton很適合愛吃的人，辦理入住手續時，接待員已經會送上熱烘烘的曲奇。拿在手上，十分溫暖！放入嘴裏，脆香幸福！可以多拿一塊嗎？「可以啊！入住期間可以隨時來接待處取曲奇，多少塊也沒問題！」另外，我也很欣賞酒店早餐提供的「comfort food」。在韓國，有即叫即煮、滾熱辣上枱的韓式大醬湯，豆香豐層次，鹹香微辣惹味，是地道不裝作的美味。

酒店有全天侯餐廳Demeter、提供麵包糕點咖啡和韓式刨冰的Caffe，還有位於頂層25樓的Nyx-Skylight Rooftop Bar & Restaurant。餐廳三面均設有落地玻璃窗，擁有270度景觀。腳下是片小森林，伴著板橋的低調的天際線，甚至看見遠處的首爾樂天世界塔。太陽高照時，外面被綠意包圍；當夜幕低垂，不遠處的燈火散發溫馨。

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