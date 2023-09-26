才華大廚坐鎮市集風情西班牙餐廳！創意新餐單：鮮香嫩烤沙甸魚配杏仁汁、濃惹入味燉牛肚、鮮味鮟鱇魚肝汁烤原隻波士頓龍蝦，來一口Sangria，Cheers！

今年已是第二次到Bayfare Social，第一次是為了嘗嘗去年新任西班牙主廚Jorge Vera Gutierrez的功夫。第一印象，感覺Jorge隱打隱紮，烹調的番茄蓉脆包、烤乳豬和西班牙墨汁海鮮飯等等，充滿地道傳統風情，有老師傅的手藝。那時，只是覺得菜式款式有點保守，未見驚喜創意。上星期再到Bayfare Social，原因是餐廳露台翻新重開。可是，最近香港天氣真叫人鬱悶，那天又下大雨，沒有步出露台。將注意力放回餐單上，有驚喜，菜式比起第一次具創意，Jorge將西班牙的烹飪和亞洲風味完美融合。由第一次的傳統地道，至今次的創意驚喜，嘗到的不止美味，還有Jorge的才華！

先微微重溫第一次的餐單，發覺其實當時Jorge在Bayfare Social的創意已經發揮出來，只是每次我遇見新廚，便想品嘗他國家最經典的菜式。就像我到酒吧點的第一杯雞尾酒通常都是Old Fashioned，經典雞尾酒做得出色有個性，才有信心試其創意雞尾酒。Jorge烹調的傳統西班牙菜式口味很地道正宗，好像Boquerones Y Anchoas，在水晶麵包和清甜的番茄沙沙上加上鯷魚，簡單卻嘗得出主廚的細心。水晶麵包鬆化脆口而輕盈，番茄清爽，而鯷魚竟然沒有意想中的死鹹，鮮味香口，可能是目前來說我最愛的番茄脆包。

另外想推介的是烤乳豬，豬皮極之脆口，豬肉鬆軟多汁，鮮美帶甜，而且喜歡主廚以西班牙辣椒和炸薯仔配搭，尤其辣椒仔叫人吃不停口。

介紹最新推出的餐廳前，要數數Jorge Vera Gutiérrez的履歷。Jorge的第一份工作，是位於西班牙的特內里費島的家庭餐廳，及後他在不同的米芝蓮星級餐廳工作，2015 年，他在米芝蓮二星餐廳DSTAgE工作，向導師及名廚Diego Guerrero 學習，他亦在西班牙米芝蓮三星餐廳BiBo工作，接受名廚 Dani Garcia的訓練，在西班牙著名廚師的指導下，磨練技能，馬上成為廚界新星。

2017 年，Jorge 搬到丹麥哥本哈根，加入海鮮餐廳 Kødbyens Fiskebar，他與可持續供應商建立了寶貴的關係，學習質量管理，控制並確保遵守 HACCP 食品安全規範。他來香港發展前，於現代丹麥餐廳 Aamanns 、有Smørrebrød 之王的名廚 Adam Aamann麾下工作。來港後，在Fofo by El Willy擔任副主廚，後來擔任位於西營盤的西班牙餐廳 La Paloma的主廚，去年成為Bayfare Social的新主廚。

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