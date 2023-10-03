港島東隱世居酒屋！兩小口的夢想小店：海膽蝦餃子、朴葉焗蠔、藍鰭吞拿魚腩大葱拉麵，每道菜盡是心思之作

搬到西灣河筲箕灣區的初期，經常由太安樓掃至東大街，有平民美食、有樓上私房菜，朋友們經常誇區找我尋味。可是，舊樓拆去新樓建起，大量連鎖快餐進駐，感覺食神遠去。即使相約東區朋友吃飯，還是選擇中環，直到最近在我家附近的巷子內有開心發現。

其實早在疫情未完的去年已看見這間阿叫「櫻月」的小店，本想在限聚令結束後來試試，可是後來忘記了！櫻月就位於西灣河站和筲箕灣站中間的巷子——林安坊內，無論由哪個站下車，也要再走10至15分鐘。雖然林安坊十分寬敞，當中有印度餐廳和泰國餐廳，但平時也很少人會經過。上月，竟然由銅鑼灣區的朋友相約到櫻月，位置如此便行，我當然馬上答應。

「這裏好隱世！」這是區外朋友對櫻月的第一印象，而作為街坊的我，首次踏入居酒屋內，感覺別有洞天！居酒屋設有開放式廚房吧枱和一張散枱，只可容納9位客人。吧枱上貼有綠色古典花紋小瓷磚，配上紅色坐椅，加上晚上的昏暗燈光，充滿日本深夜食堂的氣氛。

在開放式廚房內雙手忙個不停的主廚Melo和他的女友波波可說是俊男美女，原來Melo本是一位舞蹈工作者，與波波在主題樂園工作時認識。而Melo早已知道跳舞生涯有限，於是在酒吧兼職時，開始跟水吧同事學習調酒，竟意外發現原來自己父親也曾自學調酒，因而打破多年來與父親的隔膜。而且因為喜歡日本料理，更向資深料理師傅學藝，直至於疫情爆發初期，Melo與女友相討後，更為他的夢想毅然放下正職，一起以積蓄開設了櫻月。

真心被兩位年輕人追夢的熱血打動，看見他們在廚房內認真的表情，並非「玩玩吓」的態度，已值得支持！櫻月本身定位為拉麵店，後來於晚市加入日本料理，成為居酒屋。看看牆上的餐牌：池魚、平目魚裙邊、活響螺和雲丹，可見走中高檔路線。最意外，還有岩手縣夢之和牛，這款牛以竹鶴威士忌渣作飼料，牛香濃鮮帶甜，香港少見，沒想過竟然在筲箕灣區居酒屋內提供。

第一道菜有芝士酒盜青瓜，吃得出Melo有用心鑽研食材的時令性，並非跟書直做。他以現時當造的吞拿魚腸代替傳統常用的鱈魚腸，處理得好，沒半點腥，鹹香濃烈，有魚腸的野性香氣，用來佐酒一流。

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