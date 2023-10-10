京都清水五条百年老店！承傳第11代麩料理：江戶時期名門望族便餐！同區推介：高CP值木系設計新酒店

每次去京都也往「衹園四条」站一帶附近遊玩，上個月終於走出遊客區，入住距離「清水五条」站只是1分鐘步行路程的京都東山希爾頓逸林酒店（DoubleTree by Hilton Kyoto Hilton），「清水五条」可說是寧靜版的「衹園四条」，這裏的鴨川河旁清幽詩意，雖然小巷古街沒有花見小路的規模，但也有不少百年老店，好像與酒店只是隔個街口的半兵衛麩。

半兵衛麩是玉置半兵衛於元祿二年（1689年）於京都開業的麩屋，總店現址雖然並非本店原址，但也是具有百多年歷史的傳統京都建築「京町屋」。麩店門口古色古香，步入屋內，更如時光倒流，讓我想起《阿信的故事》阿信兒時服侍的家族。而半兵衛麩的創辨人曾於宮廷任職，可說是達官貴人，由總店內的便當盒博物館便可想像其家族的風光史。

設於老屋地面的便當盒博物館供人免費參觀，當中展示的便當盒及配件有近百件，最古老的已保存了三百多年，全都是玉置半兵衛家族於賞櫻賞楓時採用過。日本人不時不食，便當盒也不時不用，隨季節更換款式。便當盒主要為漆器，有也竹編和木製，飾以手工細緻的繪畫、雕刻，甚至貝母，可見當時京都富貴對生活的講究。

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