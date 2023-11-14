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14/11/2023

國際星級名店Nobu回歸！無敵維港夜景依舊！招牌日本 x 秘魯創意料理：龍蝦香橙熱情果、吞拿魚山藥秋葵、帝皇蟹天婦羅配秘魯黃辣椒！可別忘了名物鱈魚西京燒！

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  • Yan Chung

    Yan Chung

    天生愛吃愛玩，於報章雜誌從事飲食、旅遊記者及編輯多年，感恩至今仍可繼續用文字分享體驗！

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    Yan Can Taste

    逢周二刊出

Photo: 由作者提供

　　上星期一連去了兩晚麗晶酒店（Regent Hong Kong），剛過去的星期三是麗晶酒店開幕盛典，場內衣香鬢影、星光熠熠，印象最難忘還有由Il Posto主理的香港首個建築物外牆垂直舞蹈表演。想起來，香港好像已經很久沒有如此繽紛過！至於上星期四，興奮度不減，因為國際星級名店Nobu重臨香港，而創辦人之一——松久信幸（Nobu Matsushisa）也親自來到餐廳與擁躉們打招呼，我當然要把握機會合照，還要在維港美景前回味Nobu。

 

相隔兩年左右，Nobu重臨香港維港旁原址。

松久信幸於香港Nobu重開的頭三、四日於餐廳內與粉絲們會面。

 

　　松久信幸先生這次只在香港逗留三、四天，這個星期已經飛往另一地方巡視業務了。Nobu自1994年由松久先生、知名演員羅拔‧迪尼路、製片人Meir Teper和Drew Nieporent創立後，現在於全球有51家餐廳，更在英國設有2間酒店。Nobu已是一個象徵生活品味的品牌，我也有不少關於Nobu的回憶，最記得某次登上豪華郵輪Crystal Cruise，當中設有一間名為UMI UMA by Master Chef Nobu Matsuisa，因為郵輪全包的關係，同行同事連吃三道鱈魚西京燒：「Nobu嘅鱈魚西京燒最出名。」「任食喎！我今晚只係會狂食鱈魚西京燒？」當他想點第四次時，鱈魚西京燒已售罄，我也沒法encore！

 

鱈魚西京燒 $380

 

　　踏入Nobu，有強烈的熟悉感，那落地玻璃窗外的夜景，那長長的壽司吧枱，還有當年日本餐廳少有的型格裝潢，也充滿親切感。翻開餐牌，也沒有太大變動。Nobu雖然有多間分店，松久先生當然不能一一坐鎮，但堅持開枝散葉法，每間分店也由曾於Nobu學藝多年的廚師主理，不會空降全無Nobu經驗的廚師。而Nobu Hong Kong現由歐偉邦(Jason)擔任行政總廚，他在2007年加入Nobu 57，後來在杜拜和北京Nobu的開幕團隊中工作，更兩度於香港Nobu任職，Nobu的個性已經入骨。

 

維港震撼美景前的日本料理，在當年成為話題。

展示新鮮魚材的壽司吧枱。

松久先生的料理自成一格，當年Nobu在港開業後，不少日本料理跟風，西日料理餐廳突然百花齊放。

 

下一頁：更多Nobu精彩美食

 

 

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