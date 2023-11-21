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21/11/2023

秋冬歎美式煙燻BBQ！山核桃木18小時慢火煙燻牛腩、6小時牛舌、手撕豬！香噴噴超鬆軟惹味！食肉獸必試大胃王比賽，20分鐘你吃到多少？

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  • Yan Chung

    Yan Chung

    天生愛吃愛玩，於報章雜誌從事飲食、旅遊記者及編輯多年，感恩至今仍可繼續用文字分享體驗！

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    Yan Can Taste

    逢周二刊出

Photo: 由作者提供

　　Smoke & Barrel開在雲咸街和己連拿利道交界，由皇后大道中爬石級至快沒氣沒力時，便代表快要到達。如果菜式水準只是普通，也不會來第二次，而Smoke & Barrel可說將這個位置起死回生。上星期應該是我第三次來到Smoke & Barrel，傍晚六點多來到，只有我一人，餐廳經理還讓我偷吃了一片熱辣辣的牛胸脯肉（Brisket），鬆軟濃香。先不要吃太多，要留胃納！到晚上七時多，餐廳坐無虛席，開放式廚房前的吧枱位也坐滿人。加上那山核桃木的燒烤香，還有微涼的氣溫，有歐美冬日派對的氣氛！

 

走完斜路，還要再走上一層才到Smoke & Barrel，但看見「Smoke Meat Everyday」的霓虹燈裝飾，開心笑了！

水泥牆身、木加皮革做成的家具，一室工業風。

 

　　來過Smoke & Barrel的，最深印象應該是由美國密蘇里州Grill Co.生產的柴火煙燻爐，餐廳還為它改了個名字叫「The Beast」。可以打開The Beast來看看嗎？經理回答：「我們昨晚已經把肉放到The Beast內了，現在裏面已經清空。」餐廳主打美國德州式燻製燒烤，The Beast底放入山核桃木，面層放上豬牛雞等肉類，經長時間慢火縈烤後，然後放到保溫箱中。慢火煙燻，不怕燒焦，肉汁膏脂入味，而且維持豐盈，嘗過便知其過人之處。

 

餐廳氣氛輕鬆，成為不少中環上班族的飯聚地點。

The Beast應該是全港唯一的國密蘇里州Grill Co.生產柴火煙燻爐。

The Beast底放入山核桃木，面層放上豬牛雞等肉類，以慢火燻烤。

偷吃了一片剛從保溫爐拿出來的熱辣辣牛胸脯肉(Brisket)，鬆軟濃香。

 

　　友人到齊，先來頭盤。「Beef Tartare, Homemade Garlic Butter Bun, House Fermented pickles」，牛肉他他放在The Beast內煙燻過，所以不像傳統牛肉他他般鮮紅。牛肉軟嫩，牛鮮當中還帶微微煙燻香，加上蒜蓉牛油包，很滋味。

 

Key Lime Pie$ 108

面層火焰雪山，中間清爽酸香。

Beef Tartare, Homemade Garlic Butter Bun, House Fermented pickles

 

下一頁：更多精彩美食

 

 

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