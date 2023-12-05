聖誕下午茶2023兩大推介！英倫風Paddington熊「行李箱」、吃香橙蜜餞蛋糕！超夢幻星光玻璃球聯乘GODIVA朱古力聖誕Feel鹹甜點

踏入12月，聖誕節日氣氛愈來愈濃厚。這個時候最想念的，除了遠方朋友，便是歐洲的聖誕市集。雖然市集當中來來去去都是烤香腸、mulled wine和極甜的糕點，但就是喜歡那空氣中洋溢的烤香和甜蜜，寒冷得口中能呼出白煙的溫度，還有舖天蓋地閃亮的布置。這個聖誕沒機會去歐洲，但留在香港，也能找到這份夢幻閃亮甜蜜的節日感覺。尖沙咀香港朗廷酒店和唯港薈也推出了十分IG-able的下午茶，分別帶來了英國和比利時的經典元素。今個聖誕，可以感受兩種浪漫！

聖誕下午茶2023 | 1.英倫人氣帕丁頓熊遠行到港送上甜蜜！行李箱內盡是精緻美點！加錢買走帕丁頓熊餐具— 廷廊

還記得去年英女皇伊利莎白二世白禧派對開幕儀式上，真實的伊利莎白二世女王與經後期製作的帕丁頓熊一起於白金漢宮享用茶和柑橘醬三文治的片段嗎？此情已成追憶，想起也不忍鼻酸。帕丁頓熊本來是英國兒童文學中的一個虛構角色，作者麥可‧龐德於1956年聖誕前夕在倫敦帕丁頓車站附近的一家商店架子上看到一集泰迪熊，並買下作為送給妻子的聖誕禮物，兩年後，更成為其作品的主角。現在，帕丁頓熊已成英國的代表。可愛得來又帶點英國皇室貴族調子，也已風靡全球！

而這個12月開始，香港朗廷酒店大堂的廷廊，便推出「佳節帕丁頓下午茶」。下午茶端上一刻令人感動，酒店以經常陪伴帕丁頓熊遠行出遊的行李箱代替三層架，盛載可愛的鹹甜糕點。其中一款甜品以帕丁頓熊「最喜歡的多士」為創作靈感，做成甜蜜當中帶點聖誕乾果香氣的香橙蜜餞白朱古力忌廉海綿蛋糕。另外，由紅桑子慕絲及開心果玫瑰蛋糕而製的「朗廷車站」、海鹽焦糖配黑朱古力夾心曲奇的「行李箱」，還有香橙肉桂蜜餞伴榛子慕絲蛋糕的「迷你香橙」。

至於鹹點，充滿英倫下午茶經典，四款傳統英式鹹點三文治包括燒牛肉三文治、印度烤雞三文治、煙三文魚三文治和黑松露雞蛋泡芙。當然還有自家新鮮焗製英式鬆餅及香橙鬆餅，配以招牌德文郡厚忌廉、經典車厘子醬及特色玫瑰花瓣醬。下午茶價錢為兩位$738起，如果你或朋友是帕丁頓熊粉絲，又或者喜歡收藏餐具，推介多加$480購買原價$600的帕丁頓熊餐具。

佳節帕丁頓熊下午茶

供應日期：現時至2024年1月31日（12月24至26、31日及2024年1月1日除外）

供應時間：星期一至五 3pm-5:30pm；星期六、日及公眾假期 2:15pm-4:15pm（首輪）、4:30pm-6:30pm（次輪）

價錢：星期一至五 $738／2位；星期六、日及公眾假期 $768／2位（網上預訂可享最高85折優惠）

預訂網址

廷廊

地址：尖沙咀北京道8號香港朗廷酒店大堂

電話：2132 7898

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