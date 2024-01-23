銅鑼灣高空靚景餐廳！品嘗米芝蓮二星法籍名廚期間限定菜單：揶威海螯蝦配萬壽菊、智利海鱸魚配琉璃苣、法國Challans鴨肉配椰菜花慕絲，一花一菜滿滿浪漫氣息

上星期五晚上去了柏寧酒店27樓的Skye，全場爆滿！因為農曆年長假未到，港人留港消費？因為是夜天氣好，高空夜景特別迷人？我相信最大原因之一，還有米芝蓮二星法籍名廚Thierry Drapeau當日坐鎮Skye。Thierry雖然只留港兩日，但由他設計的六道菜餐廳將會提供至3月3日，每位$1,280+10%，性價比甚高！

介紹一下Thierry Drapeau，他在2004年於法國開設的餐廳Logis de La Chabotterie，連續9年獲得米芝蓮二星榮譽，實力非凡。以「花奔美食」和「土壤美食」發揮經驗見聞和獨特性，後來在泰國曼谷的Sigature Bangkok繼續實踐，採用亞洲各地的花卉及香草增添菜式韻味。而Sigaure Bangkok最近兩年亦獲得米芝蓮一星榮譽，Thierry所到的餐廳也是星味十足。

我曾經到訪過柏寧酒店天台的香草花園，當中的香草和食用花簡直琳瑯滿目，與Thierry的「花卉美食」及「土壞美食」理念可說是perfect match！第一道上枱的Amuse boche有我喜歡的秋冬食材——栗子。微溫的日本南瓜湯之中有栗子肉，上枱後會再加上煙肉泡沫，吃之前將匙羹上的栗子雪糕倒入湯內，拌勻來吃，瓜甜栗香散發出秋冬的風味。

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