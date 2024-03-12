西灣河名店合時小廚招牌菜快閃Rosewood！必食嫩滑茶香雞、焗少爺豬扒飯伴荷包蛋、香煎蓮藕餅、小炒皇

十年前剛剛搬到西灣河的時候，間中也會到合時小廚吃個便飯。後來經常往外區跑，甚少留在西灣河吃飯。合時小廚於2020年獲得米芝蓮必比登推介後，人氣急升，2022年更於天后開設分店，但總店仍然預約困難，而作為「街坊」的我，卻很長時間沒有再光顧。上星期，終於再次品嘗得到合時小廚大廚手勢，因為適逢瑰麗酒店今年開業五周年，於3月推出一系列聯乘活動、期間限定店和大師班。而3月20至22日，Holt’s Café便與合時小廚破天荒合作，邀請黃永權（權哥）到Café掌管鑊鏟，炮製多款合時小廚的招牌菜。

上星期我便有幸率先在Holt’s Café回味權哥廚藝，權哥1979年入行，紅褲仔出身，曾於多間酒樓酒家工作，粵菜功夫紮實，懷舊粵菜、功夫菜和海鮮等等，全是他的拿手好菜。權哥根基深厚，平常也經常按客人口味烹調隱藏菜式，來到Holt’s Café，雖然換了廚房環境轉了爐頭，自然難不到他。

Holt’s Cafe將於3月20日至21日的午餐，及3月20日至22日的晚餐時段，供應十款期間限定合時小廚單點菜式。合時小廚本店的菜單多達十幾頁，很豐富，也有點花多眼亂，而且人少少的時候，最多只能品嘗到三、四道菜式。Holt’s Café可說是挑選出合時小廚的招牌必食，減少了三心兩意的程度。而且菜式變得精緻，好像焗少爺豬扒飯，由大堆頭變成小煲上枱，三五知己的話，其實差不多可點齊十款菜式。

在Holt’s Café吃小炒，當然沒有大排檔氣氛，但我喜歡！尤其最近帶傷在身，舒適的環境對我來說十分重要。在Holt’s Café吃懷舊粵菜，完全沒有違和感，因為Cafe本身也提供港式comfort food。

第一道菜有懷舊蝦多士，除了一隻大蝦，還包以大量蝦膠。而且蝦膠為每天以鮮蝦鮮製，咬下爽彈味美，份外鮮香。多士脆口鬆化不油膩，明知接下來還有很多菜式，還是忍不住想多吃一件。

在Hotlt’s Café歎合時小廚的小炒，還可以佐以一杯香甜的燕窩芒果西米露。第二道小菜是香煎蓮藕餅，是我最愛的小炒店小吃之一。豬肉和蓮藕的比例好，有年後的清香爽脆，也有豬肉的鮮香鬆化，也是處理得香口而不油膩，十分討喜！

合時的小炒皇比起坊間大牌檔出色得多，因為權哥將銀魚仔、蝦乾分開炸；韭菜、腰果分開下鑊，注重細節。每種食材也有各自的口感和味道，權哥在Holt’s Café也能炒出鑊氣，韭菜爽甜、炸銀魚仔和蝦乾充滿海味香口，百吃不厭。

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