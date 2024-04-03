跑馬地名物Pizza：米芝蓮必比登推介Little Napoli！黃番茄醬豬肉腸煙燻芝士、超香口水牛芝士活火山滋味、邪惡炸意式餡餅，百分百正宗拿坡里風味

跑馬地的這間Little Napoli在疫情時候開幕，第一次來，已經喜歡上這小店。雖然香港有不少標榜提供正宗拿坡里薄餅的餐廳，但到目前為止，我還是最愛Little Napoli。小店今年終於得到米芝蓮必比登推介，可喜可賀，實至名歸！所以，上星期便與友人去回味了！

其實Little Napoli早已獲得不少獎項，早已連續2年躋身意大利評審的「50 Top Pizza Asia-Pacific」，而去年更排名第21。大廚Gavino Pilo在剛剛11月底，於阿聯酋阿布扎比舉行的國際飲食展（ADIFE）擔任國際薄餅評審團之一，今年Little Napoli還奪得米芝蓮必比登推介，十分架勢！

Little Napoli開揚的開放式廚房的牆身鋪上由拿坡里運來的藍白圖案陶磚、擺放了由拿坡里運來的石窯爐，總廚Gavino Pilo來自拿坡里，連長柄金屬鏟也要拿坡里出品，整間店子就像從拿坡里搬過來一樣。小店主打外賣，只設有一張高枱，薄餅出爐，可以或站或坐輕鬆享受，滲滿意大利南部寫意。

在意大利，愈往北部走，薄餅餅皮變得更薄更乾脆，像餅乾一樣，有人稱之為羅馬式薄餅。在香港，很容易先入為主，認為薄身薄餅便應該乾身脆口。其實，外酥內濕軟的拿坡里薄餅，才是最正宗最傳統的薄餅。不是吹水，而且有協會認證。意大利人對美食態度認真，作為薄餅發源地的拿坡里，早已有「正宗拿坡里薄餅協會AVPN（Association Verce Pizza Napoletana）。協會在2005年更向歐盟申請屬於「拿坡里薄餅」的地方特色傳統認證STH（Specialita Tradizionale Garantita），唯有符合STG的所有條件，才可稱之為正宗的拿坡里薄餅。

符合STG正宗拿坡里薄餅的條件絕不簡單，包括不可使用擀麵棍，只能靠雙手的手掌和手指展開麵糰；麵糰重量不可少於180克，也不可多於250克；窯爐氣溫介乎於400至480度之間，烤一個薄餅的時間維持於60至90秒，以及薄餅中心的厚度不可多於0.3cm等等，在Little Napoli便能看見完美例子。

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