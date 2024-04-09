銅鑼灣抵吃澳洲名廚Long Lunch！皇帝蟹肉配魚子醬及海膽雪糕、招牌澳洲黑安格斯牛肉他他、30年不斷進化低溫油浸三文魚，$480四道菜兼無限添加，大滿足！

澳洲的飲食與十多年前相比，變化很大，近年更可說是精彩萬分。剛剛的三月，受邀前往了墨爾本美食美酒節的重頭戲World’s Longest Lunch，又在「摘帽餐廳」Vue de monde吃了頓晚餐，簡直大開眼界。澳洲飲食愈來愈耀眼，全靠一班在國際闖出名堂的廚師。提起澳洲廚師，因為如果有留意《Master Chef》，應該聽過澳洲名廚Donovan Cooke的名字。他在去年年底便於銅鑼灣高級食廈Cubus開設餐廳DONOVAN by Donovan Cooke，最近更首度推出「DONOVAN X LALLIER Long Lunch」餐單，我上星期便率先嘗味！

Donovan Cooke現在入廚超過三十年，他出生於英國約克郡，15歲便於歐洲開始其廚藝生涯。年紀輕輕的他，才華已受到了Michael Roux和Marco Pierre等廚藝界名人關注，他亦曾於米芝蓮星級餐廳工作，包括倫敦The Savoy Hotel和Waterside Inn，以及法國La Cote St Jacques。23歲時，Donovan在Marco的三星米芝蓮餐廳Harvey's擔任主廚。讓Donovan的廚藝更上一層樓，要數1996年Donovan前往墨爾本開設了備受好評的Est Est Est餐廳。在當時，可說為墨爾本引入了高級餐飲界。後來開設了Luxe餐廳，兩家餐廳在首年便獲得了《The Age Good Food Guide》的三頂廚師帽評級。然後再開設了Ondine餐廳，Donovan因此獲得了年度廚師和最佳新餐廳獎。

2004年，Donovan來港於香港賽馬會Derby Restaurant and Bar擔任了六年半的廚師長。2005年，他被授予La Commanderie des Cordon bleus de France的榮譽指揮官稱號。2010年，Donovan回到墨爾本，擔任維多利亞州最大海鮮餐廳The Atlantic Restaurant的行政主廚。Donovan出版了四本烹飪書。2017年，唐納文開設了Ryne餐廳，該餐廳獲得了《The Age Good Food Guide》的一頂廚師評級。Donovan的履歷可說是星光熠熠，在澳洲飲食界更獲得高度敬重，而他最為人津津樂道便是他參與拍攝《Master Chef》，為澳洲廚師爭光。

DONOVAN by Donovan Cooke位於Cubus的16樓，進駐這幢食廈的餐廳都走中高檔路線。餐廳平日提供的八道菜嘗味餐單每位$1,280，性價比高。而最近推出的「DONOVAN X LALLIER Long Lunch」，每位只須$480便可品嘗四道菜，菜式更可無限添加，真的可以用「抵」來形容。

兩道前菜和一道主菜也各有兩款選擇，每人二選一，二人同行的話，便可試勻所有菜式。第一道菜有King Crab和Steak Tartare，愛蟹的我，當然選擇King Crab。皇帝蟹肉細嫩鮮味，而且大廚加上了魚子醬和海膽雪糕，海水鮮腴濃郁，而柚子果香中和了霸氣，整道菜的味道層次豐富而平衡。

下一頁：更多精彩美食