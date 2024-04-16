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16/04/2024

尖東酒店地道意大利餐廳重開！維港寫意一隅呷Grappa、品嘗波士頓龍蝦沙律、意大利紅蝦配墨汁幼麵！席前煙燻澳洲M4和牛柳滿室香噴噴

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  • Yan Chung

    Yan Chung

    天生愛吃愛玩，於報章雜誌從事飲食、旅遊記者及編輯多年，感恩至今仍可繼續用文字分享體驗！

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    Yan Can Taste

    逢周二刊出

Photo: 由作者提供

　　兩月前到海景嘉福的海景軒找余師傅聊天，發覺本來同層的The Mistral封起圍板，以為原址翻新，原來餐廳已搬往酒店一樓。新裝的The Mistral現在坐擁維多利亞海景，加上很久沒有品嘗Fabio Guaglione的手勢，所以上星期便與友人相約到新裝後的The Mistral。

 

餐廳日景洋溢寫意，下次要來感受晚上的浪漫。

 

　　餐廳現時的原址本是酒店的會所，步出一樓升降機門，經過猶如凌空的走廊，便來到餐廳。The Mistral的環境比起以往於B2樓層時當然開揚得多，木牆木家具配襯白枱布，就像意大利的菜式一樣， simple but elegant。午膳時段到訪，落地玻璃窗外除了維港對岸的天際線外，還有尖東海旁的綠樹陪襯，洋溢悠閒寫意！

 

餐廳裝修簡約而優雅，高貴卻不刻意。

 

　　以往在意大利餐廳通常也是吃到最後，才以一杯Grappa作結，好消化一下。這次甫坐下，侍酒師便為我們每人斟了三杯Grappa。先聞香，第一杯，充滿葡萄香氣，第二杯，富有原野花香，每杯也有強烈個性。侍酒師說：「吃過海鮮後，第二杯的花香會更鮮明突出。」印象中只是消化酒的Grappa，頓時充滿趣味。

 

對烈酒有興趣，可以Grappa配意大利菜。

 

　　餐廳現在提供18款Grappa，數量看上去不多，卻已是全港提供最多Grappa款式的意大利餐廳。令人想起酒店的Tiffany’s New York Bar於威士忌未風靡香港時，已是本地領先的威士忌酒吧。聽過侍酒師講解和品味過四款Grappa後，真期待The Mistral未來推出Grappa配對餐單！

 

同時間品味3杯Grappa，更感受到每款Grappa的強烈個性。

 

　　餐廳主廚Fabio Guaglione來自意大利那不勒斯，曾於英國和西班牙的著名餐廳掌廚，於倫敦的InterContinental London Park Lane時已於Theo Randall擔任副主廚，Fabio在2018年便來到香港洲際酒店的Theo Mistral by Theo Randall坐鎮。現在餐廳遷址翻新後，採用經典名字The Mistral，菜式強調傳統經典外，Fabio也可以發揮自己個性。

 

The Mistral的午餐也設有提供自助小吃、冷盤和沙律等前菜吧。

 

下一頁：更多精彩美食

 

 

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