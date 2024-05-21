金鐘五星酒店福建菜：結合傳統與南洋風味！必食精細陳年青紅醉花螺、廈門薑母鴨、紅鱘蟹糯米飯！金瓜手工芋泥充滿鄉土純真

最近提起中菜廳，也總會聽到茗悅（Ming Pavilion）這名字，這餐廳實在火紅，我在前星期也終於與友人來品嘗了。香港五星酒店內的中菜廳通常主打廣東粵菜，也會加入一些京川滬菜式，可是主打福建菜，茗悅是第一家。很少特意跟朋友約到福建菜館，茗悅的出現，可說是對福建菜表達了敬意，整個概念也值得欣賞。餐廳叫茗悅，令人想起茶，不無道理，福建盛產烏龍茶，鐵觀音尤其出名。茶是一門博大精深的學問，這次，還是先吃！

踏入茗悅，差點以為自己走錯地方。因為玻璃窗外的泳池景色，以及露台的綠意盎然，茗悅帶點中西合璧的南洋風情，又有點像小酒館。地方不大，不像酒店裝潢大氣的中菜廳，更加洋溢悠閒寫意，處處雅致。餐廳是由國際著名的Lazaro Rosa-Violan操刀室內設計，他曾參與多間知名酒店、餐廳和零售集團合作，包括Aristocracy、Soho House、Mondrian酒店、斯德哥爾摩Berns Group、倫敦Iberica restaurants、Inditex、H‐10酒店、NH酒店、Sandy Lane和萬豪酒店等。

餐廳由擁有二十多年入廚經驗的林陽師傅打理，主打的菜式，除了傳統正宗福建菜，還有新加坡的福建菜。那台灣呢？林陽師傅說：「台灣的福建菜已自成了另一套風格，已屬於台灣菜了。」的確，台灣的閩南菜已演化為台菜。去到新加坡和馬來西亞，卻到處也可吃到福建炒麵、福建蝦湯麵等美食。所以，其實福建菜對我們來說一點也不陌生，最出名最高貴的便是佛跳牆。

是夜前菜也有熟悉的閩南五香卷，這是我每次到福建菜館也必點的小吃。以腐皮將馬蹄粒包裹當中，外層微脆，中間軟糯中夾著馬蹄的爽口，還有惹味的五香，十分可口。

說到福建小吃，最深印象是多年前吃過的土筍凍，第一口真的須要鼓起很大勇氣，然後發覺土筍吃起來說像象拔蚌，很鮮美，竟然就喜歡上了。茗悅沒提供土筍凍，始終賣相有點難讓香港人接受。想吃福建海鮮小吃，可以選擇陳年青紅醉花螺。廚房已將螺肉挑出，可以用筷子直接夾來吃，真細心。酒香清幽帶甜，花螺鮮味與酒香層次分明而細膩。不用送酒，送茶更佳！

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