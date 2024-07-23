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23/07/2024

西灣河期間限定海旁韓國料理！中環名店OPPA主廚坐鎮！必食啤酒醉生蝦、香脆豬手生菜包、慢煮牛肋骨配香葱蘋果泡菜

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    Yan Chung

    天生愛吃愛玩，於報章雜誌從事飲食、旅遊記者及編輯多年，感恩至今仍可繼續用文字分享體驗！

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    Yan Can Taste

    逢周二刊出

Photo: 由作者提供

　　很喜歡中環歌賦街的CENSU，整個概念讓香港的飲食界更精彩、更有活力。而由主廚佐藤峻創立的CENSU CREW，最近開始第四間餐廳GOLDEN GIP，以期間限定店形式推出「Prelude」，地點就在我所住的西灣河，當然要去捧場。

 

GOLDEN GIP的Predule開在西灣河海旁，氣氛寫意。

 

　　GOLDEN GIP首間期間限定店名為Predule，有序曲的意思，代表這個飲食概念店的第一頁，為即將於香港某地開設的長駐餐廳揭開序幕。至於某地即那裏？暫時賣關子。而「第一頁」，開在西灣河的鯉景灣，這地點太貼切了，因為Prelude主打韓國風味新派亞洲料理。鯉景灣有間韓國學校，也是韓國人在港的聚居地。很久之前，這裏也有一定水準不錯的韓國家庭料理，我也經常去光顧，簡簡單單吃個韓式泡菜豆腐鍋。可是小店在多年前結業，我也很少再走到鯉景灣了。現在GOLD GIP-Prelude在此開業，暫定由現時營業至9月底，我要好好把握口福。

 

　　GOLDE GIP由CENSU CREW創辦人兼主廚佐藤峻領導，由其左右手，亦是中環CENSU前任主廚Nigel Kim掌舵。星期天中午來到GOLD GIP的Prelude，面海的餐廳氣氛寫意悠閒，落地玻璃窗外的路旁擺放了小盆栽，與店內的綠色植物互相呼應。室內簡約清新，而友善專業的員工，還有輕鬆明快的音樂，為室內注入開朗和活力。

 

餐廳裝修簡約小清新，氣氛輕鬆寫意。

GOLDE GIP由CENSU CREW創辦人兼主廚佐藤峻(右)領導，由中環CENSU前任主廚Nigel Kim(左)掌舵。

 

　　Nigel Kim於韓國土生土長，後來曾於澳洲悉尼和新加坡工作，現在坐鎮GOLD GIP，於開放式廚房中與團隊製作料理。Nigel屬於暖男oppa型，十分親切可愛，令店內多了份家庭式的溫馨感。

 

兩位大廚也十分親切，令GOLDEN GIP多了份社區家庭小店的溫馨感。

餐廳團隊友善又充滿活力，更為鯉景灣增添生氣。

 

　　作為「序幕」，未到重頭戲，卻要吸引你「追劇」，當然也會出盡法寶。兩版餐牌有二十道菜左右，全部十分吸引。我先點了杯以燒酒製成的Lemon Sour，很清爽，沒有過份的甜或酸，充滿淡淡的檸檬香，還有微微酒感，很適合這個夏日的海邊。

 

餐單

飲品餐單

Lemon Sour $78

 

下一頁：即睇精彩菜式

 

 

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