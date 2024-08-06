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06/08/2024

中環文華東方酒店The Chinnery翻新重開！保留半世紀英式品味氛圍！抵食二人Tasting Menu品嘗經典做法牛柳他他、香噴噴印度香料烤雞、惹味咖喱魚

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  • Yan Chung

    Yan Chung

    天生愛吃愛玩，於報章雜誌從事飲食、旅遊記者及編輯多年，感恩至今仍可繼續用文字分享體驗！

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    Yan Can Taste

    逢周二刊出

Photo: 由作者提供

　　這一年香港有不少餐廳結業，不斷的失去，好像在提醒你要珍惜現在擁有。中環文華東方酒店的威士忌吧及英式餐廳The Chinnery早前閉門兩星期，幸好只是為了翻新。這間於1963年開業的威士忌吧及英式餐廳，已經於上個月重開。踏入The Chinnery，就像時光倒流六十年。裝潢沒有改頭換面，而保留了起初英倫殖民地風格的私人紳士會所設計概念，細膩雅緻的氛圍，像走入《Somewhere in Time》的場景當中。

 

走到The Chinnery門外，已有時光倒流的感覺。

 

　　The Chinnery舒適的座椅、桃花心木質鑲板、毛絨地毯、銅製酒架及皮革家具，散發古典氣派同時，也有份溫馨。餐廳命名自19世紀英國著名藝術家George Chinnery，他一生遊歷過印度、香港及澳門，致力描繪英國殖民地場景。而George的自畫像也掛在The Chinnery的當眼處，酒吧內其他畫作亦是出自其手筆，令柔和光線當中充滿故事感。

 

以世上最名貴的木材——桃花心木作為主調，The Chinnery充滿英倫紳士貴族會所的古典貴氣。

 

　　而為慶祝The Chinnery重開，餐廳由現時至8月30日推出期間限定的「Taste of The Chinnery」菜單，二人套餐包小吃、頭盤、主菜、配菜和甜品，價錢為$1,963（另設加一），當中集合了The Chinnery的經典以及新登場的英式及印度料理。二人套餐的主菜和配菜也是三選二，最好多約兩位朋友，試勻所有選項。

 

銀髮的酒保Chris在文華東方工作超過30年，熟悉貴客們的心水口味。

吧內有超過120款單一麥芽威士忌，雞尾酒也以經典口味為主。

 

　　小吃有Lamb Samosa和Keema Kulcha和Potato Kulcha，Samosa可說是我最愛的印度小吃之一，普普通通的薯仔餡已香口十足。The Chinnery於薄而酥脆的餅皮內釀入羊肉碎，充滿誘人羶香，再加上洋葱和番茄等餡料，搭配清新的薄荷乳酪，增添豐富香氣層次。

 

「Taste of The Chinnery」菜單

Lamb Samosa

 

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