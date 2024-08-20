Travel & Dining
Yan Can Taste
Travel Food Map Wine Recipe

20/08/2024

尖沙咀海景香檳早午餐！歎Brunch睇日本舞劇Shibuya Show！IG-able大堆頭壽司刺身拼盤、任吃前菜勁回本！主菜必選石燒和牛西冷、招牌銀鱈魚西京燒

#親子活動 #週六澀谷秀 #Fine Dining #Veuve Clicquot #兒童 #Shibuya Show #Ruinart #刺身 #藍鰭吞拿魚 #Dom Pérignon #挪威三文魚 #壽司 #生蠔 #放題 #日本黑豚 #和牛 #任食 #和牛西冷 #海鮮扁麵 #羊扒 #海鱸魚 #自助餐 #食家精選 #半自助餐 #早午餐 #Brunch #周末早午餐 #Aqua #尖沙咀
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Yan Chung

    Yan Chung

    天生愛吃愛玩，於報章雜誌從事飲食、旅遊記者及編輯多年，感恩至今仍可繼續用文字分享體驗！

    Instagram

    Facebook

    Yan Can Taste

    逢周二刊出

Photo: 由作者提供

　　對女生來說，無論是少女還是媽媽，Brunch除美食之外，最重要還有香檳、美景、氣氛等等打卡元素。如果還有日系表演，加上可讓家長暫享二人世界的兒童「寄放」區，更完美！上月，找了一個星期六嘗試Aqua最新推出的夏日週末早午餐，除了有以上誘人元素，餐廳內還有充滿型格和風的表演。那個週六，雙眼至舌尖也得到享受，就像在維港高空來了個小旅行！

 

每次到Aqua都是衝著夜景而去，在享受早午餐同時欣賞日景，維多利亞港，日與夜也是美不勝收。

 

步出升降機，便是最受歡迎打卡位。

 

　　如果一家大小想享受Aqua夏日週末早午餐，推介星期日前往。因為Brunch成人價錢星期六、日同價，每位$688，而12歲以下小童於週六收費為每位$398，在星期日卻可享免費！而且每逢週日，餐廳的私人用餐室會變身成兒童玩樂派對場地，提供一系列專為小朋友而設的有趣遊戲和活動，包括面部和人體彩繪、編髮、互動遊戲、繪畫及組裝模型等。想親子家庭樂，不用煩！希望將小朋友「寄放」在派對區域，然後享受兩夫妻的二人世界，也可以放心！

 

每逢週日，餐廳也設有週日兒童玩樂派對，提供一系列專為小朋友而設的有趣遊戲和活動。

 

　　至於情侶與閨密，最好星期六來享受早午餐。星期六少了「兒童」專利，氣氛截然不同。而且，餐廳於星期六的早午餐時段也安排「週六澀谷秀（Shibuya Show）」，以現代風格演繹日本傳統，將浪漫童話、激烈的忍者戲劇和熱血澎湃的太鼓表演結合起來。逢週六上演的日本舞劇將以三個環節呈現，分別為「特技」、「櫻花下的浪漫」和「太鼓」。

 

　　「週六澀谷秀（Shibuya Show）」將由多種特技演出打響頭炮，其中包括優雅的吊床表演，靈感源自日本最新潮時尚的舞蹈文化。「櫻花下的浪漫」以一對浪漫情侶在櫻花樹下翩翩起舞開始，最後以一個有趣的轉折結束。第三個節目「太鼓」特別為Aqua度身打造，展現夏祭期間女士手持圓扇表演可愛舞蹈的情景，直到雷聲響起，舞者即隨著鼓聲跳起活力四射的舞蹈。表演集合性感、型格、日系、傳統與現代交融，充滿視覺效果。

 

餐廳於星期六的早午餐時段安排「週六澀谷秀（Shibuya Show）」。

 

　　雖然brunch名為Aqua夏日週末早午餐，餐廳表示將一直提供至另有全新早午餐為止。表演精彩，餐飲和美食也不輸蝕。先來一杯香檳，早午餐的無限暢飲選擇有意大利氣泡酒、Veuve Clicquot Yellow Label、Ruinart，以及Dom Perignon香檳王，價錢為額外$200至$1,800不等。

 

除了香檳，還有清酒選擇。

 

下一頁：即睇Brunch精彩美食

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

夏日中暑高風險！即睇中暑迷思＋預防措施！► 立即了解

我要回應
更多Yan Can Taste文章
You May Also Like
#親子活動 #週六澀谷秀 #Fine Dining #Veuve Clicquot #兒童 #Shibuya Show #Ruinart #刺身 #藍鰭吞拿魚 #Dom Pérignon #挪威三文魚 #壽司 #生蠔 #放題 #日本黑豚 #和牛 #任食 #和牛西冷 #海鮮扁麵 #羊扒 #海鱸魚 #自助餐 #食家精選 #半自助餐 #早午餐 #Brunch #周末早午餐 #Aqua #尖沙咀
More on Travel & Dining

Luxury Watch Trends for 2024

DIVA Channel
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
TravelFood MapWineRecipe
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【30週年連環賞】同行．感謝禮：送你HK$30現金券

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet.com.hk