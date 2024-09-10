入住澳門奢華Palazzo Versace酒店！感受意大利宮殿氣派！品嘗意式經典下午茶+名廚意大利菜！牛仔肉配吞拿魚他他、半凍提拉米蘇印象難忘

目前全個北半球僅有兩間Palazzo Versace酒店，一間杜拜，而另一間是今年年初於澳門開幕的Palazzo Versace Macau。踏入大堂，如果再聽到幾句意大利文的話，身處米蘭的感覺會更加逼真。抬頭看，發覺酒店將中國東方色彩巧妙地滲入藝術當中，天花的吊燈猶如巨龍飛過的身影，氣勢磅礡。最吸引我眼球，是接待處後的牆身，以位於米蘭耶穌街Via Gesu 12的宮殿別墅式Versace設計工作室所在地為原型，加上手工鋪設超過8萬塊琺瑯馬賽克磚，將立體景象重現在眼前，有種沉浸式的藝術感。地板也以馬賽克舖出經典美杜莎（Medusa）標誌，配合希臘幾何回紋裝飾和巴洛完圖案，華麗可說鋪天蓋地。

Palazzo Versace澳門共有12層高，當中包括兩間意大利餐廳、水療中心、私人健身室、室內和戶外游泳池，271間客房和套房。打開房門，牆身以白色為主調，顯得Versace Home系列家具更搶眼，尤其是鋪上金黃色絲質床鋪的大床。摸上手，很滑！要打卡的話，便要趁晚餐之前，一來光線較好，二來，酒店開夜床後便會將金色床鋪收起。放心， 金色床鋪下的純白大被和床單也是出自Versace Home，令夜間色調柔和得多，不怕夢中會看見閃閃發光的希臘諸神。

落地玻璃窗外是上葡京的歐陸式庭園，坐在窗邊的Versace梳化座椅喝杯茶，認真寫意。寬敞的浴室內設有雙洗手盆、獨立廁所、淋浴間和浴缸，地面鋪了意大利水磨石，牆身上有手工鋪設的馬賽克瓷磚，配襯着光滑的雲石，令人在當中刷個牙也感覺高貴。

Palazzo Versace Macau

房價：每晚每房$2,279起

地址：澳門路氹射擊路上葡京綜合度假村

網址：www.palazzoversace.mo/sc

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