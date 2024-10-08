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08/10/2024

西營盤個性餐廳！年輕廚師團隊坐鎮打造創新Fusion菜：14小時慢煮仁當牛小排、招牌洋蔥撻，每一口都濃香入味、口感細膩！

#Dining #House Of Culture #The Chaos Menu #Food Map #西營盤 #美食地圖
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  • Yan Chung

    Yan Chung

    天生愛吃愛玩，於報章雜誌從事飲食、旅遊記者及編輯多年，感恩至今仍可繼續用文字分享體驗！

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    Yan Can Taste

    逢周二刊出

　　西營盤的餐廳沒有中環的內卷，所以成為個性小店集中地，也是尋寶的好地方。我在西營盤也有不少心水店，最近又新添一人個名字——House of Culture。餐廳只開晚市，門外放了矮木桌和露營椅，驟眼看，差點以為又是一間文青打卡cafe。推開窄小的門，真是別有洞天，彎彎長長的走廊，就像天然峽谷，牆壁上還刻了「HOUSE OF CULTURE」。餐廳有46個座位，設有面對開放式廚房的吧枱、散枱和猶如洞穴的個室，裝潢風格一致，帶有紅土峽谷的大地原始感。

 


House of Culture門外擺放了木桌和露營椅，像間cafe


這才是入口


從對面馬路看


打開門口，別有洞天。

 

　　House of Culture由出生成長於西澳的馬來西亞華僑Gavin Chin創辦，加上我去過澳洲北領地的Uluru和Alice Springs，餐廳內的紅土色彩以不規則的線條，也真的讓人想起當地日出日落間的風景。我和友人選擇了吧枱的位置坐下，實在賺到了！廚房團隊內的廚師們都是年輕人，而且，男男女女的顏值也極高。負責招呼我的Panda Lee還說笑：「除了Gavin，我是這裡年紀最大的了，他們很多都是大學剛剛畢業，有個還在諗大學三年級。」

 


餐廳裝修設計以澳洲自然奇觀為靈感，充滿原始大地氣息。

Bar tender出身的Panda說在House of Culture不分高低，無分你我，團隊所有人都可以接觸自己想要學習的技藝。

 

　　這些年輕大廚們於大學修讀的，與烹飪無關，Gavin說：「只要他們對入廚有興趣，我便會讓他們在這裡嘗試。我們會一起設計餐單和菜式，好像Chaos Menu當中有四道菜便是由這班年輕團隊設計，其他菜式也可說是集思廣益而成。」a la carte餐單上也有不少吸引的菜式，但聽Gavin這麼一說，加上我第一次來House of Culture，很快決心選擇了嚐味餐單Chaos Menu。

 


想真正感受廚房團隊的魅力，最好坐到House of Culture的開放式廚房前。

 

　　第一道 Scallop，已經在IG看過其長相，猶如兩隻迷你荷包蛋，很可愛，終於能夠品嚐。北海道帶子煙燻過，保留刺身口感和鮮味，上面的「荷包蛋白」為椰菜花puree，「蛋黃」是芒果啫喱，碟上看似海苔的，其實是炸鼠尾草，另外還有一些花生碎。「Scallop」 口味清爽鮮活，淡雅當中有海鮮和菜蔬美味，鼠尾草的甘香當中也真的透出海苔風味，花生雖然碎小，卻豐富了細膩的口感和香氣，精彩！

 


Scallop


人氣的招牌菜也會按時令加點改變，每次來也有新鮮感。

 

下一頁：Hamachi、Onion Tart、脆而不焦的Our toast of the day

 

 

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