西營盤個性餐廳！年輕廚師團隊坐鎮打造創新Fusion菜：14小時慢煮仁當牛小排、招牌洋蔥撻，每一口都濃香入味、口感細膩！

西營盤的餐廳沒有中環的內卷,所以成為個性小店集中地,也是尋寶的好地方。我在西營盤也有不少心水店,最近又新添一人個名字——House of Culture。餐廳只開晚市,門外放了矮木桌和露營椅,驟眼看,差點以為又是一間文青打卡cafe。推開窄小的門,真是別有洞天,彎彎長長的走廊,就像天然峽谷,牆壁上還刻了「HOUSE OF CULTURE」。餐廳有46個座位,設有面對開放式廚房的吧枱、散枱和猶如洞穴的個室,裝潢風格一致,帶有紅土峽谷的大地原始感。

