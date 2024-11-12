Travel & Dining
Yan Can Taste
Travel Food Map Wine Recipe

12/11/2024

不時不食！米芝蓮二星日籍名廚創作時令大閘蟹Omakase：蟹肉鱈魚白子春卷、里芋大閘蟹糕、大閘蟹蟹膏壽司

#壽司 #The Otto酒店 #尖沙咀 #米芝蓮 #廚師發辦 #Omakase #米芝蓮餐廳 #大閘蟹 #Food Map #美食地圖 #日本料理 #金馬倫道
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Yan Chung

    Yan Chung

    天生愛吃愛玩，於報章雜誌從事飲食、旅遊記者及編輯多年，感恩至今仍可繼續用文字分享體驗！

    Instagram

    Facebook

    Yan Can Taste

    逢周二刊出

　　日本料理，不時不食，Hiroki先生再次以大閘蟹為主題做出十多道菜的Omakase。Hiroki先生可說是將大閘蟹烹調得最出神入化的日籍廚師，這一頓Omakase也沒有令人失望。

 

　　每次到壽司芳，也很期待看見Hiroki先生的一刻，因為他經過染上不同顏色的頭髮。今期，Hiroki先生的頭髮染上了彩虹色，很繽紛，很可愛，品嘗他的Omakase總有一種歡樂氣氛，沒有正經八百的拘謹。日本料理，不時不食，Hiroki先生再次以大閘蟹為主題做出十多道菜的Omakase。Hiroki先生可說是將大閘蟹烹調得最出神入化的日籍廚師，這一頓Omakase也沒有令人失望。

 

Hiroki先生可說是將大閘蟹烹調得最出神入化的日籍廚師。

 

　　從Hiroki先生的菜式，可以感受到他對香港充滿愛，他也曾坦言十分喜歡香港的客人。日籍大廚，尤其像Hiroki先生般有名氣，大多固執。能夠堅守傳統當然好，但料理世界中，應該百花齊放，需要像Hiroki先生願意大膽突破的大廚。

 

　　大閘蟹即使在中菜也大多不是清蒸就是鹽焗，落在Hiroki先生手上卻可以烹調出視覺和味道也有驚喜的料理，怎不叫人佩服。這次的Omakase選用了約5至7兩重、蟹油豐腴、肉質鮮美的太湖大閘蟹，每位的餐單也用上三隻大閘蟹的份量，包括約5兩重的蟹乸和6至7兩重的蟹公，配以時令的秋季食材，有新意得來，不失日本料理精髓。

 

Hiroki先生今次染上彩虹頭亮相，好可愛！

 

　　先上枱的是鮟鱇魚肝配南瓜醬，鮟鱇魚肝上舖了一層以熱水浸軟的白年糕，為細滑的魚肝增加軟糯口感。配上橙色的南瓜茸、紫蘇花和酸汁，蔬甜提香，酸汁和花香更中和了魚肝濃厚的野性羶香。

 

鮟鱇魚肝配南瓜醬

 

　　接著來有秋刀魚炙燒姿造，以火炙燒過的秋刀魚迫出魚油甘香，魚肉嫩滑。而白色的是入口即化的豆腐醬，配上秋刀魚肝做成的醋醬油，以及富有山椒香味的芥菜醬，入口先是微甜，再慢慢散發出濃厚肝香，充滿細膩層次之餘，也平衡了油脂。

 

秋刀魚炙燒姿造

 

下一頁：大閘蟹鱈魚白子春卷、大閘蟹肉醋芡汁配魚子醬、毛蟹蓮藕饅頭

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

想要獨家投資理財Tips？即Like etnet 全新Facebook專頁► 立即讚好

我要回應
更多Yan Can Taste文章
You May Also Like
#壽司 #The Otto酒店 #尖沙咀 #米芝蓮 #廚師發辦 #Omakase #米芝蓮餐廳 #大閘蟹 #Food Map #美食地圖 #日本料理 #金馬倫道
More on Travel & Dining

版主留言

放大顯示
名廚食譜
Fall in Fall

DIVA Channel
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
TravelFood MapWineRecipe
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞維柏健webber naturals ®健骨MSM(活絡配方) (價值HK$412)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet.com.hk