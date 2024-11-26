船街人氣西班牙餐廳搬往中環PMQ！爆膏珍寶紅蝦海鮮飯、膏香豐腴乾式熟成西班牙肉眼、鮮美甜爽西班牙鬼爪螺，回味度假感覺！

灣仔船街的22 Ships原來已經開業12年，從2012開業之後，人氣從未曾減弱。當時，餐廳不設訂位，每次經過也總滿座，熱鬧非常，就像巴塞隆拿的Tapas小店。可是，沒耐性等位如我，一直無緣入座。到了今年9月，22 Ships由灣仔船街遷至蘇豪區，新店設有三個用餐區、一間私人包廂及一個戶外露台，極之寬敞開揚。重點是，餐廳現在接受訂座，我也終於在上星期，於心水餐廳清單上劃上多一個勾！

沿士丹利街直走，千萬別轉入長命斜，很快便會在靠PMQ的一邊看見22 Ships的招牌。還未到入口，便看見擺放了檸檬樹的小露台，散發出一陣地中海風情。22 Ships已是一個品牌，即使搬離船街，名字不變。踏入餐廳，先看見一張長桌，加上暗紅主調，令人想起西班牙的酒窖。長枱另一邊是小酒吧，可以在此喝杯Sherry等待仍在公司搏鬥的朋友。再往走多走幾步，便是開揚的用餐區和私人包廂，以通透的落地玻璃敞門與露台連接，氣氛復古質樸，輕鬆寫意，一秒將人帶到西班牙小鎮之上。

餐廳於灣仔時，曾在2020年翻新，廚房亦交由馬德里出生的Antonio Oviedo掌舵。Antonio於家鄉多間餐廳工作多年，曾入廚米芝蓮餐廳如Zaranda，來香港之前，也在新加坡一星米芝蓮餐廳Iggy’s Restaurant擔任副主廚，後來更成為當地人氣西班牙餐廳UNA的行政總廚。從Antonio的菜式，可以品嘗到他對自己家鄉美食的感情。將傳統西班牙菜式加上現代烹調方式演繹，著重採用時令地道的季節食材，創新得簡潔精緻，而沒有過分追求花功，令口味不會偏離西班牙料理的本質。

十分欣賞22 Ships選擇西班牙小型生產商的食材，當中包括來自安達盧西亞Castillo de Canena的Arbequina橄欖油，其生產橄欖的歷史可追溯至1780年。這些橄欖以對可持續發展的承諾見稱，從多年以太陽能光電以減輕土壤侵蝕和保護當地土生植物可見一斑。其他美味的西班牙食材包括以巨大和顏色鮮艷的深海紅蝦；由傳奇芝士製造商Rafael Báez及其女兒Paloma和María Jesús在西班牙阿維拉Valle del Tiétar手工製作的Monte Enebro芝士；Báez家族以巴氏殺菌牛奶製作的羊奶芝士Roquefort Mol；以及來自西班牙各個地區的精選伊比利亞黑毛豬火腿，如Jabugo 的Jamon Pedro Domenec火腿或Guijuelo的Joselito冷切肉等。

一如在西班牙，在餐廳坐下，先點火腿和Croquetas等Tapas。先來一款全新小吃，生蠔配油醋汁Oyster Salpicon，生蠔之上舖了橙紅翠綠的「小珍珠」，其實是以Vinagreta當中採用的橄欖油、洋蔥和辣椒製成。一口將「小珍珠」和生蠔送入口，海洋鮮活與地中海的鮮爽香氣如海浪湧到舌尖，再配上Sangria，度假的感覺回來了！

在西班牙點一份Pan Con Tomate，就像是一個習慣。22 Ships的Pan Con Tomate的酸種麵包脆口鬆化而不硬，番茄更是切得細茸，口感細膩，充滿新鮮番茄100%的鮮爽，沒半點多餘的酸或甜。Croquetas de Jamon外層脆口得輕盈，不油不膩，當中的薯蓉和火腿口味平衡柔和。而Jamon Iberico Ham為Jabugo地區100%純種伊比利亞黑毛豬，如紅寶石的豬肉和白玉的膏脂中，帶有優雅橡果香氣，入口柔軟無渣，無可挑剔！

而Gilda，是22 Ships的人氣Tapas。這款小吃有個故事，1946年，擁有西班牙血統的荷里活女星Rita Hayworthe於電影《Gilda Mundson Farrell》當中擔任女主角，被當年影評形容為「鹹、綠，和一點辣」。結果，在西班牙北部的San Sebastian誕生出一種結合橄欖、辣椒和醃沙甸的小吃。Gilda看上去又鹹又酸，可能還有點腥，但22 Ships的Gilda的鹹、酸、辣，還有沙甸的微微煙燻香，全部來得恰到好處，給味蕾衝擊卻不刺激，大愛！

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