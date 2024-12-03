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03/12/2024

米芝蓮大廚坐鎮銅鑼灣印度餐廳！一周年全新時令菜式：經典天多尼燒烤、喀拉拉邦鮮蟹咖喱、傳統波斯香料烤雞餅，精緻手藝演繹傳統印度菜

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  • Yan Chung

    Yan Chung

    天生愛吃愛玩，於報章雜誌從事飲食、旅遊記者及編輯多年，感恩至今仍可繼續用文字分享體驗！

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    Yan Can Taste

    逢周二刊出

　　可能因為父親烹調得最拿手的菜式就是咖喱雞，所以從小便習慣吃咖喱，也喜歡印度菜。香港近年新開的印度餐廳也十分出色，應該要多得印度籍大廚Manav Tuli將他的家鄉菜，以精緻化的擺盤和口味帶來香港。而且，在去年11月衝出五星酒店，與佳民集團Yenn Wong在銅鑼灣開設Leela。Manav在Leela的發揮更自如，每一道菜也感受到他對家鄉美食的熱愛。上個月，剛好是Leela開業一周年，也正值秋季，Manav為餐單帶來十款全新時令菜式，我當然要去捧場。

 

很喜歡Leela的每個角落，打破老派印度餐廳的印象，就如Chef Manav的創意。

 

　　先數數Leela這一年來拿到的獎項，《香港澳門米芝蓮指南2024》的「米芝蓮推薦餐廳」、《南華早報》「100強餐桌2024」的「年度最佳廚師」及「最佳新餐廳」，以及列入《Harper’s Bazaar》的「BAZAAR Taste Elite 2024」。其實，餐廳至今仍是人氣高企，午餐和晚餐也座無虛席，已是對餐廳實力的肯定。

 

從Leela的菜式嘗得到總廚Manav Tuli對家鄉菜式的熱情。

 

　　前菜的新菜式有Sweet Potato Chaat，賣相十分精緻，像道法國菜。當中的甜薯粒炸得十分脆口鬆化，加上石榴籽，加添微甜清爽，味道層次豐富，真的吃不停口。另外，大樹菠蘿大豆漢堡（Jackfruit and Soya Keema Dabeli）是以1960年代的印度古吉拉特邦的街頭小食為靈感，以大樹菠蘿和大豆製成餡，加上羅望子醬和焦糖洋蔥，夾在猶如刈包的鬆軟麵包當中，惹味香口。

 

Sweet Potato Chaat（tasting menu $1,188／位）

 

大樹菠蘿大豆漢堡 $88

 

下一頁：天多尼燒烤、Kebab、烤雞餅

 

 

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