品嘗Netflix烹飪真人騷冠軍廚師手藝！西班牙紅蝦配加多加多醬、和牛舌配爪哇胡椒、鴻運農場平原雞，以味蕾環遊亞洲

追完《黑白大廚》，是時候煲《The Maverick Academy》。別「隔離飯香」，韓國真人騷節目當然精彩，論美食，應該支持香港。由香港廚魔Alvin Leung主持的Netflix廚藝節目《The Maverick Academy》，早前也迎來最後一集，節目決賽更於Mastercard夥拍LUBUDS集團於亞太區開設的首間概念餐廳LUMA進行拍攝。冠軍，由來自印尼耶加達的Yuda Bustara獲得。

Yuda Bustara成功打低多位對手成為冠軍，可成為廚魔Alvin的學徒及為期三個月的LUMA合約。Yuda現時已進駐LUMA，與行政主廚Kasey Chan互相切磋之餘，更與Alvin設計出富有個人風格的菜式，融合香港、印尼、印度、泰國和菲律賓等亞洲地區的美食風味，推出以「亞洲奢華之旅」為主題的餐單，我有幸於上月底率先嘗味。

LUMA位於尖沙咀1881公館之內，英式懷舊建築加上古典的露台，本來已經浪漫，現在更充滿濃厚的聖誕氣氛。餐廳內設有開放式廚房，可以欣賞冠軍廚師的風采。來自耶加達的Yuda十分高大，樣子和談吐也有份星味。而Kasey則不用多說，典型帥男。兩位在廚房當中散發魅力，十分養眼！

「亞洲奢華的無價體驗（Lap of luxuries around Asia）」六道菜套餐每位$1,288（+10%），性價比高。先上枱的前菜有燻鵪鶉蛋芋角配魚子醬和西班牙紅蝦配加多加多醬，燻鵪鶉蛋芋角配魚子醬富有粵式點心風味，芋角外層鬆化不膩，鵪鶉蛋帶有煙燻香，提升蛋香鮮美，加上鹹香魚子醬，口味更加高貴細膩。

而西班牙紅蝦配加多加多醬有驚喜，即使我父親是印尼華僑，我至今仍未習慣加多加多，總覺得其濃味與而Yuda將加多加多醬配以西班牙紅蝦，竟意外地合襯。加多加多的微甜，將紅蝦的鮮爽鮮甜誘發，加上醬料本身類似沙嗲的香口，發揮了紅蝦的可塑性。總之，比起傳統加多加多醬配白菜和豆角，我更喜歡它配上海鮮。

接著來有菲律賓醬醋烤蠔，烤蠔恰到將蠔鮮提升，蠔身卻仍然飽滿豐盈，沒有半點乾身，打破我對菲律賓烹調海鮮的偏見。菲律賓醬醋酸香平衡不霸道，令海洋滋味更加鮮爽開胃。

然後有鵝肝薩莫薩和冬蔭功皇帝蟹糯米糍，五道前菜剛好以味蕾環遊香港、菲律賓、印尼、印度和泰國。想不到，印度的薩摩薩酥皮和香料，竟與鵝肝的油腴肝香這麼夾。而冬蔭功皇帝蟹糯米糍，薄薄的糯米皮口感微微堅韌，當中有足料的皇帝蟹肉，加上冬蔭功的酸辣，衝擊得來卻溫柔。

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