中環米芝蓮星級扒房+亞洲50最佳酒吧第10位！創新燒酎雞尾酒、招牌威靈頓牛柳，回味浪漫經典！

祝大家開工大吉！蛇年健康平安！過完熱熱鬧鬧的農曆新年，又開始要浪浪漫漫，準備二中月的情人節。記得，提早預訂！真人真事，剛過去的平安夜下午，有位男性友人急急發短訊問我那裡有高水準的威靈頓牛柳，我馬上想到香港文華東方酒店的Mandarin Grill & Bar。不過，他問得太遲，扒房當晚經已滿座。老土說句，天天也可以是情人節，想補數，先到酒店The Aubrey喝杯創新雞尾酒，再到扒房歎威靈頓牛柳，長夜多浪漫！

The Aubrey位於香港文華東方的25樓，今年更取得亞洲50最佳酒吧第10位。The Aubrey主打燒酎，當中的燒酎款式應該是全港酒吧之冠。酒吧副經理和酒店酒吧總監為Devender Kumar，他說：「以燒酎作主角的雞尾酒單極具挑戰性，在構思的同時更令人十分期待，因為即使在日本當地，在雞尾酒中運用上燒酎的情況亦不常見。」其實我對燒酎的興趣一般，總覺得只是純酒精，但Devender十分用心講解：「燒酎講求精湛的釀製工藝，能為雞尾酒帶來獨特的風味，在日本，其消耗量甚至超越了清酒和威士忌。」

Devender拿出一瓶瓶包裝精美的燒酎，每瓶也充滿個性，終於令我對燒酎改觀。另外，Devender與調酒師團隊設計出全新的8款「Kaizen」概念雞尾酒，「Kaizen」於日文當中意思為持續改進與進步，在新一年品嚐，很正面。當中還將The Aubrey的舊作提升，包括將Devender於三年前的首創雞尾酒配方以2.0版本重新登場。`另外，亦採用傳統日本材料及烈酒，加入首次於酒吧出現的元素，如「Hakkasu Rock」利口酒、柚子油和檜木苦精酒。喝著喝著，微醮舒服，雞尾酒沒有半點嗆喉，想不到燒酎也可如此溫柔細膩。

推介In Between the Line，Devender創作的The Optimist雞尾酒曾於2015年榮獲百加得傳奇雞尾酒大賽冠軍，而In Between the Line則是其變奏版，以安田芋燒酎混合氈酒，兩者相輔相成，最後加入西班牙的Habanero」辣椒，帶來一絲辛辣刺激。A Day in Yokohama以Louis Eppinger於1890年為橫濱大酒店創作的Million Dollar作靈感，亦是Bamboo雞尾酒的變奏版，特別加入了椰子、接骨木花和牛至，使清爽的雪利酒和甜苦艾酒味道更豐富，又不過於濃烈，令這款低酒精含量的雞尾酒達致完美平衡。Lonely Street是The Aubrey Whisky Sour變奏版，選用宮崎縣的大麥燒酎來炮製雞尾酒，味道醇厚並帶有木桶香氣，比傳統威士忌版本更有個性。

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