淺水灣懷舊東亞南餐廳！油腴鮮美天多尼烤三文魚、Naam烤包配香甜紅咖喱荔枝燒鴨、泰式海鮮煲，回味舊日南洋風情

這個星期，元宵加上情人節，還是要隆重慶祝。而大時大節過後，只想輕輕鬆鬆，於是便想到了淺水灣影灣園的Spices Restaurant。建於1920年的淺水灣酒店改為影灣園後，曾有不少人以為當中餐廳只招待會員。近兩年，影灣園搞得有聲有色，尤其在網紅cafe進駐後，人氣再次急升。而且，影灣園去年還騁請擁有三十年園藝設計經驗的Adrian L. Norman規劃園李景觀和綠化藝術，綠植加繁花，令這個海邊歷史建築更充滿地中海歐州氣氛，優雅而風情萬種，正正是張愛玲小說當中的約會地點。

提起淺水灣影灣園，通常也想到露台餐廳的早午餐、下午茶和浪漫燭光晚餐。其實，這歷史建築留下來的，除了浪漫，還有寫意。浪漫與寫意當然沒有衝突，但想寫意到盡，還是喜歡設有大型戶外空間的Spices Restuarant香辣軒。餐廳於1987年開業，一室深木色調懷舊卻不深沉，陽光還是透過玻璃窗灑到樓底高挑的室內。拱冠天然木材天花和白牆上的仿木窗戶，加添南洋氣息，陳架上的古老擺設，也增加溫馨感。在天朗氣清的日子，坐在戶外的話，簡直不想離開。

Spices Restaurant沒有下午落場時間，周末睡到日上三竿，下午兩時多才來個Late lunch也沒問題。天氣仍然有點涼，但三點左右的Spice Restuarant戶外幾乎坐滿了人。而我同友人選擇室內位置，並非怕冷，而是想邊別邊看印度師傅製作naam。先來杯tiki風格的Dirty Gimlet，以Widges Gin和Apricot Brandy作基調，加上柚子和薑啤等，不太dirty，很是清爽！

前菜點了Masala Papadum和沙嗲，香港很多印度餐廳也會提供Papadum作餐前小吃，可是每人只有一片，太少了，又不好意思瘋狂追加。真的很喜歡Papadum，香脆薄身不油膩，微辣香口，簡簡單單如零食。香辣軒的Masala Papadum即叫即製，十分薄身，帶有淡淡印度香料味，加上香蔥粒和番茄粒，徘徊於清新與惹味之間。

沙嗲口味點了三串和牛、三串雞肉，以日式迷你炭烤爐上枱，視覺效果加分。澳洲和牛軟嫩腍身無渣，油脂和肉香平衡且均勻，加上帶有花生香甜和沙茶惹味的沙嗲醬，將和牛的細膩肉鮮提升。雞肉也是出色，外層充滿炭烤的焦香感，而雞肉仍保留滑身細嫩，肉汁飽滿，與沙嗲更是搭配得無可挑剔。

如果飯局人數多又夠胃納的話，可以來個香辣軒雜錦拼盆，當中包括雜菜咖喱角、雞肉沙嗲、和牛沙嗲和炸蝦餅。雜菜咖喱角餡料有薯仔、青豆、果仁、洋蔥和香料，餡皮做得十分酥化，咬下即時噴香，香料味充滿整個舌尖。由師傅手打的蝦餅，彈牙之中帶有鮮蝦質感，炸得鮮味濃郁，加上芫茜，將人帶到布吉海邊。

然後有蟹肉柚子沙律，Spices Restaurant以新鮮蟹肉配上泰國柚子，本身已充滿海洋鮮甜和天然果香，所以減少了蔗糖的分量。而酸辣汁的甜酸辣恰到平衡，不會嗆喉或喧賓奪主，提升清新感，也帶出鮮肉鮮美。

無論印度或泰式的主菜也十分吸引，選擇主菜前，要記得點印度烤包。餐廳有原味、特色、蒜蓉、芝士和三文魚烤包。三文魚烤包IG-able，作為早餐加杯咖啡應該一流，但我最後還是選擇了從未跳出過心水清單的蒜蓉烤包。實在太出色，以為烤包都差不多，但Spices Restaurant的烤包真驚艷到我。新鮮出爐的烤包，外層帶點天多尼燒烤的微脆，中間軟熟酥化得像Brioche一樣，加上蒜蓉，香口得不得了。以往我只把烤包當作香飯，蘸醬撈汁用，沒醬沒汁就不會點，而且通常吃剩。而Spices Restaurant的烤包實在高水準，令人意猶未盡。

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