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04/03/2025

金鐘五星酒店中菜廳中國酒配對嚐味菜單 | 完美搭配矜貴霞多麗：海洋風味鮑魚、避風塘虎蝦柳、新疆酒莊精選配澳洲和牛面頰燴關東遼參

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    Yan Chung

    天生愛吃愛玩，於報章雜誌從事飲食、旅遊記者及編輯多年，感恩至今仍可繼續用文字分享體驗！

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    Yan Can Taste

    逢周二刊出

　　以往對中國酒的印象也不錯！尤其吃大閘蟹時，必來幾杯花雕。在廣西喝過當地農民自家釀的米酒，也欣賞當中的香醇。茅台更不用說，醬香銷魂。但真正對中國酒提起興趣，便是去年在深圳的知名酒吧廟前三酉一次過喝下12款中國酒開始。每款酒也個性強烈，充滿地區特色，打破我對中國酒風味單一的觀念。中國酒在香港也愈來愈流行，中環不少酒吧主打以中國酒為基調的雞尾酒，高級餐廳也推出中國酒配對餐單，最近便有萬豪金殿的「酒遍中國味菜譜」。

 

萬豪金殿推出「酒遍中國味菜譜」

 

　　香港JW萬豪酒店中餐行政總廚鄧家濠（Jayson Tang）表示，萬豪金殿每年第一季也會推出配對餐單，今年便與酒店首席品酒師謝永隆（Kelvin Ziea），以中國酒為主題構思出「酒遍中國味菜譜」。酒是主角，Kelvin先選好5款酒，再由Jayson設計出配對各款中國酒風味的6道菜式。

 

香港JW萬豪酒店中餐行政總廚鄧家濠（Jayson Tang）和酒店首席品酒師謝永隆（Kelvin Ziea）合作設計「酒遍中國味菜譜」

 

Kelvin精挑多款中國酒

 

預早一、兩小時醒酒

 

　　前菜有清酒啫喱鮑魚和蟹肉窩貼多士，煙韌的鮑魚經過一夜的清酒浸漬，將鮮甜提升層次，入口時還帶著若隱若現的淡淡米香，清香不澀。而窩貼多士以牛油煎脆，金黃酥脆，當中的蟹肉和龍蝦鮮美得很，配白酒最好不過。

 

清酒啫喱鮑魚、蟹肉窩貼多士

 

清酒啫喱鮑魚

 

蟹肉窩貼多士

 

　　當提到中國酒，總想到濃烈的白酒。配對前菜的中國酒也是白酒，但是屬於葡萄酒。中國在葡萄酒釀造技術上精益求精，現在可說成熟。而這款寧夏悅慕傳統釀造法白中白（Devo Traditional Method Blanc de Blanc, Ningxia），來自賀蘭山東麓，這片被譽為中國最適合釀酒的風土，出產令人驚艷的氣泡酒。以百分百霞多麗為主的悅慕，經過傳統香檳法的二次發酵，36個月玻璃瓶陳年，氣泡細緻綿密，清新的柑橘、梅香和青蘋果香豐富，隨後是成熟水蜜桃與杏仁的層次。酸度微高，帶有黃酒香，與海鮮可說天作之合。

 

寧夏悅慕傳統釀造法白中白

 

下頁看更多美食！

 

 

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